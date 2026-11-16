Od torka cenejše vse vrste goriv: preverite nove cene

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči skladno s pričakovanji znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo z 1,444 evra cenejši za 6,2 centa, liter dizla z 1,798 evra za pet centov, za prav toliko na 1,421 evra bo šla dol cena litra kurilnega olja. Vlada trošarin ni spreminjala, nove cene pa bodo veljale do vključno 23. novembra.

Ob nespremenjenih trošarinah še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. Če ne bi regulirali cen ter ne bi bilo drugih omenjenih ukrepov države, bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest odšteti okoli 1,674 evra za liter.

Za liter dizla bi bilo treba medtem po izračunih ministrstva odšteti okoli 2,082 evra za liter, za liter kurilnega olja pa približno 1,636 evra za liter.

Tak poseg bi tako s torkom lahko prinesel še večjo pocenitev

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Finančni ministri EU so sicer minuli ponedeljek potrdili možnost, da Slovenija za pol leta zniža trošarine za bencin in dizel pod najnižjo evropsko raven. Tak poseg bi tako s torkom lahko prinesel še večjo pocenitev. A finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da bo država trošarine prilagajala glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu, cene pogonskih goriv v okoliških državah (s ciljem preprečitve prevelikega navala tujcev na slovenske bencinske servise) in pa glede na cilj ohranjanja vzdržnih javnih financ. Dodatne posege v trošarine je tako pričakovati v primeru vnovične zaostritve na trgu nafte oz. naftnih derivatov, kjer je v zadnjem času prišlo do umiritve cen.