Od Triglava do Pirana: spominski bankovec, ki pripoveduje zgodbo države

Kaj bi bilo lahko manj vredno od bankovca za nič evrov? Na prvi pogled prav nič. Toda pri novem takem spominskem bankovcu Biseri Slovenije – Gems of Slovenia velja ravno obrnjeno. Njegova nominalna vrednost je nič, njegova zgodba pa je vredna veliko. Na enem samem bankovcu je podoba Slovenije od Planice do Pirana in od Blejskega otoka do skrivnostnega sveta kraških jam.

Gre za novo slovensko izdajo koncepta Euro Souvenir, ki je v zadnjem desetletju prerasel v evropski zbirateljski pojav. Bankovci so izdelani na bombažnem papirju in imajo zaščitne elemente, kot so hologram, mikrotisk in UV-elementi, ter serijsko številko. Nastajajo pri francoskem podjetju Oberthur Fiduciaire, ki izdeluje tudi prave evrske bankovce.

Več kot 15 milijonov Po svetu je od leta 2015 nastalo že več kot 5000 različnih motivov bankovcev za 0 evrov, izdanih v več kot 70 državah in ozemljih, skupno pa je bilo prodanih več kot 15 milijonov primerkov. Slovenija je med državami z manjšim številom izdaj, a so se te v zadnjih letih precej razširile. Glede na znane naklade posameznih slovenskih izdaj lahko govorimo o več deset tisoč natisnjenih primerkih, pri čemer točna skupna številka vseh slovenskih izdaj ni javno objavljena.

Srebrn in zlat

Pri Biserih Slovenije je posebnost motiv. Oblikovalec Matjaž Učakar je poskušal na majhni površini ustvariti ilustrirano potovanje po državi. V ospredju so Triglav z Aljaževim stolpom, Planica, Blejski otok, Predjamski grad, ljubljanski zmaj, lipicanec, Piran, mariborski Sodni stolp in slovensko podzemlje. V spodnjem delu se odpre kraški svet s stalaktiti in stalagmiti ter človeško ribico, pogled pa seže tudi proti morju. Pojavita se delfina, piranski svetilnik in cerkev na Punti, ob njiju soline s soljo in značilnim orodjem solinarjev.

Oblikovalec Matjaž Učakar je na majhnem prostoru predstavil naše gore, morje, kraško naravo, arhitekturo, konjerejo, šport, kulturno dediščino ... FOTO: Denis Vesel

Svoj prostor so dobili tudi čebelnjak, čebela in med, Blejski otok s pletno, trta kot namig na vinorodno Slovenijo ter Zmajski most. Nad vsem kraljuje Triglav, pod njim pa je mogoče opaziti tudi gamsa. Bankovec tako ni le skupek znamenitosti, temveč poskus, da bi bila Slovenija predstavljena kot majhna, a izjemno raznolika dežela. Izdaja je zanimiva tudi zaradi dveh različic. Srebrni hologram je namenjen širši prodaji in nima omejene naklade, zlati pa je omejen na 1000 primerkov. Po predstavitvi izdaje zlata različica ne bo ponatisnjena.

Nastajajo pri francoskem podjetju Oberthur Fiduciaire, ki izdeluje tudi prave evrske bankovce.

Omejena naklada takšen izdelek postavlja tudi v svet zbirateljstva. Posamezne izdaje imajo serijske številke, letnice in oznake serij, številne so vključene v specializirane zbirateljske kataloge. To pa še ne pomeni, da bo vsak omejeni bankovec nekoč vreden veliko. Končno ceno zbirateljskih predmetov določajo predvsem povpraševanje, redkost, ohranjenost, številka bankovca, posebnosti izdaje in trg. Pri Biserih Slovenije je zato primerneje govoriti o zbirateljskem potencialu kot o zagotovljeni naložbi.

Motiv potuje

Koncept Euro Souvenir je bil zasnovan prav z mislijo na turizem, spomin in promocijo. Njegov začetnik Richard Faille je leta 2015 koncept spominkov nadgradil s projektom, ki se je iz Francije razširil v številne evropske države. Za turistične destinacije je tak bankovec zanimiv tudi kot promocijsko orodje. Obiskovalec ga lahko odnese domov, pokaže prijateljem ali shrani v album. Motiv tako potuje skupaj z njim.

Zlata različica z zlatim hologramom je omejena na 1000 primerkov in ne bo ponatisnjena. FOTO: Denis Vesel

Ko govorimo o zgodovini slovenskih bankovcev, ne moremo mimo tolarskih, ki jih je Slovenija uporabljala do uvedbe evra 2007. Na bankovcih so bili portreti pomembnih Slovencev: Primoža Trubarja, Janeza Vajkarda Valvasorja, Jurija Vege, Riharda Jakopiča, Jakoba Petelina Gallusa, Jožeta Plečnika, Franceta Prešerna, Ivane Kobilca in Ivana Cankarja. Njihova grafična podoba je bila prav tako del pripovedi o Sloveniji. Še pred njimi so bili v prvih mesecih samostojne države v uporabi vrednostni boni z motivoma Triglava in knežjega kamna ter čebeljo simboliko. Če bi danes sestavljali majhen slovenski album bankovcev, bi tako na eni strani stali Prešeren, Plečnik, Cankar in Kobilca, na drugi pa Triglav, Piran, Bled in lipicanec. Biseri Slovenije nadaljujejo prav to tradicijo pripovedovanja skozi podobo bankovca – le da tokrat ne gre za plačilno sredstvo, temveč za spominski in zbirateljski predmet.

Podobnih slovenskih izdaj ničelnih bankovcev Euro Souvenir je že kar precej. Med njimi so bili bankovci, posvečeni Ljubljani, Bankariumu, slovenskemu nogometu, Prirodoslovnemu muzeju Slovenije in drugim motivom. Leta 2026 je izšel tudi bankovec, posvečen kurentovanju na Ptuju, z omejeno naklado 3000 kosov.