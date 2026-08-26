Od turističnega stolpa do 10-milijonske vzpenjače

Po skoraj desetletju načrtov, političnih prepirov, spremembah projekta in zapletih z zemljišči je dvigalo med Žusterno in Markovcem tik pred gradnjo. Mestna občina Koper je 21. avgusta objavila javni razpis za izvajalca. Ponudbe je mogoče oddati do 22. septembra, dela pa naj bi po načrtih trajala od 15 do 18 mesecev. Vrednost naložbe je 10 milijonov evrov, od tega naj bi 6,1 milijona prispevala Evropska unija.

6,1 MILIJONA naj bi prispevala EU.

Prve javne načrte za panoramsko dvigalo na Markovec so v Kopru predstavljali že leta 2016, ko je občina želela z njim povezati obalni del mesta z naseljem na hribu. Leta 2017 in 2018 je projekt pod vodstvom takratnega župana Borisa Popoviča dobil precej bolj spektakularno podobo. Arhitekta Massimiliano Fuksas in Sandi Pirš sta predlagala približno 111 metrov visok stolp iz jekla in stekla, z razglednimi in turističnimi vsebinami. Takrat je bilo predvideno, da bi projekt izvedli v približno dveh letih. Projekt se je nato z menjavo oblasti in finančnimi težavami znašel v predalu. Zdajšnja občinska uprava ga je zastavila na novo: v ospredje je postavila mobilnost, ne več gradnje velikega turističnega stolpa z restavracijo in drugimi vsebinami. Kljub temu ostajata razgledna točka ter ureditev območja ob morju z gostinskim objektom in sanitarijami.

Nova ideja: gondola

Cena je bila ves čas eden od najbolj občutljivih delov zgodbe. Popovičev nekdanji projekt naj bi bil ocenjen na približno 18 milijonov evrov, po današnjih cenah pa bi po besedah zdajšnjega župana Aleša Bržana pomenil približno dvakrat toliko. Tudi politična pot do potrditve ni bila gladka. Aprila 2025 so koprski svetniki projekt zavrnili s 14 glasovi za in 16 proti. Mesec pozneje so ga ob vnovičnem glasovanju z 18 glasovi za in 15 proti potrdili. Dolgo je projekt zaviralo tudi urejanje zemljišč. Občina je po lastnih navedbah več let čakala na prenos državnega zemljišča, januarja letos pa je vlada s prenosom odstranila eno od pomembnih ovir za gradbeno dovoljenje. To je danes pravnomočno, občina pa je poleti naredila naslednji korak – objavila razpis za izvajalca.

Medtem se je pojavila še nova ideja: gondola oziroma žičniška povezava med območjem Markovca in Ukmarjevim trgom. Pobudo so konec leta 2025 predstavili svetniki Gibanja Svoboda, ki menijo, da bi lahko takšna povezava v prihodnje dodatno povezala višje dele mesta z obalo. Občina je idejo označila za zanimivo, vendar ne gre za nadomestilo za zdajšnji projekt dvigala.

Stop stolp!

Projekt pa ima tudi glasne nasprotnike. Civilna iniciativa Stop stolp opozarja predvsem na poseg v prostor, vpliv na naravo in smotrnost porabe javnega denarja. Po njihovem mnenju lokalni prebivalci pri odločanju niso bili dovolj vključeni. Župan Bržan priznava, da bo objekt pomenil velik poseg v prostor, vendar meni, da je pri vertikalni povezavi takšen poseg neizogiben. Občina poudarja predvsem prometne in trajnostne koristi: Markovec bi bil z obalnim delom mesta povezan bistveno hitreje, kar naj bi spodbujalo hojo in kolesarjenje ter zmanjšalo odvisnost od avtomobila.

Z objavo razpisa je tako po skoraj desetih letih načrtovanja projekt prišel do točke, ko bi se lahko ideja iz načrtov preselila na gradbišče. Če bo izbor izvajalca uspešen, naj bi se gradnja začela po podpisu pogodbe, končana pa bi bila predvidoma na začetku leta 2028. Za Koprčane bo takrat jasno, ali bo desetletje dolga zgodba dobila epilog ali pa se bo začelo novo poglavje polemik o stolpu na Markovcu.

Zadnji načrti vključujejo razgledno točko, zidan gostinski objekt ob morju in sanitarije. FOTO: MOK

Koprski svetniki so lani projekt z 18 glasovi za in 15 proti vendarle potrdili. FOTO: MOK