Od verskih podobic do gorilnika za opij: to in še kaj so pomorščaki prinašali domov (FOTO)

Ko so se slovenski pomorščaki v 19. in prvi polovici 20. stoletja vračali z dolgih plovb, domov niso prinašali le zgodb o eksotičnih deželah, temveč tudi dragocene predmete. Ti spominki – od porcelana in čajnih servisov do kipcev, albumov in celo pribora za uživanje opija – so pričevanje o času, ko je širni svet kar naenkrat postal precej manj oddaljen.
»Prelomni trenutek za te trgovske in kulturne stike je bilo odprtje Sueškega prekopa leta 1869, ki je močno skrajšal pomorsko pot med Evropo in Azijo, saj ladjam ni bilo več treba pluti okoli Afrike. Tako je avstro-ogrska mornarica, s katero so pluli tudi slovenski mornarji, začela redneje pošiljati ladje v Vzhodno Azijo, predvsem na Japonsko in Kitajsko. Oddaljeni kraji so postali dostopnejši, kar je imelo velik vpliv tudi na tedanje ter kasnejše stike slovenskih pomorščakov z Daljnim vzhodom,« pravi kustosinja za etnologijo in muzejska svetnica Bogdana Marinac iz Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran.
Lokalni obrtniki in trgovci v Aziji so se hitro prilagodili novim kupcem in predvsem vse številnejšim evropskim pomorščakom. Tako so začeli izdelovati predmete, ki so bili prilagojeni evropskemu okusu. To so bili čajni servisi z ročaji, okrasni porcelan, albumi za fotografije in razglednice z motivi, ki so najbolj pritegnili tujce. Kaj je slovenski pomorščak prinesel domov, ni bilo naključje. Tam so spoznavali sila eksotične kraje in kupovali najrazličnejše predmete. »Ti so bili odvisni tudi od vloge, ki so jo imeli na ladjah, višine plače in osebnih želja,« je povedala dr. Maja Veselič. Višje rangirani so si lahko privoščili dragocenejše predmete, medtem ko so drugi posegali po manjših spominkih.
Med najpogostejšimi so bili porcelanasti izdelki in čajni servisi, leseni in lakirani predmeti, religijski kipci, kot je smejoči se Buda ali kipec božanstev Shouxing, fotografije, razglednice in albumi, deli oblačil, orožja in vsakdanjih predmetov, pa tudi bolj nenavadni predmeti, kot je pribor za uživanje opija. Predmeti so pogosto imeli simbolični pomen, predstavljali so ugled, odprtost v svet ali spomin na prehojene poti. Monografija Kanček Vzhodne Azije predmetov ne obravnava zgolj kot muzejske eksponate, temveč kot nosilce zgodb. Njihove poti so tesno povezane z usodami pomorščakov. Ena od izstopajočih je tako zbirka mornariškega častnika avstro-ogrske mornarice Ivana Skuška ml. (1877–1947), ki velja za eno najpomembnejših tovrstnih zbirk v srednji in vzhodni Evropi. Njegova želja je bila na Slovenskem ustvariti muzej kitajske kulture, kar kaže, da zbiranje ni bilo le naključno, temveč tudi premišljeno in ambiciozno.