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PORTOROŠKA NOČ

Od veselice do festivala: Letošnje dogajanje je privabilo kar 23.000 ljudi​ (FOTO)

Portoroške noči ponujajo občutek Portoroža.
Središče letošnjega dogajanja je bilo med Trgom prekomorskih brigad, plažo in pomolom. FOTO: Danej Benulič

Središče letošnjega dogajanja je bilo med Trgom prekomorskih brigad, plažo in pomolom. FOTO: Danej Benulič

Joker Out in Nataša Pirc Musar, ki je v dobrodelni akciji spekla 68 palačink. FOTO: Matjaž Klemenc

Joker Out in Nataša Pirc Musar, ki je v dobrodelni akciji spekla 68 palačink. FOTO: Matjaž Klemenc

Petkov večer je pripadel legendarni zasedbi Parni valjak, ki je letos zaznamoval 50 let delovanja. FOTO: Danej Benulič

Petkov večer je pripadel legendarni zasedbi Parni valjak, ki je letos zaznamoval 50 let delovanja. FOTO: Danej Benulič

Edinstveno kulinarično doživetje v soju sveč za 60 gurmanov je bilo na pomolu razprodano. FOTO: Jakob Bužan

Edinstveno kulinarično doživetje v soju sveč za 60 gurmanov je bilo na pomolu razprodano. FOTO: Jakob Bužan

Nedeljski zaključek je tudi s pouličnimi umetniki Portorož spremenil v odprt oder za vse generacije. FOTO: Danej Benulič

Nedeljski zaključek je tudi s pouličnimi umetniki Portorož spremenil v odprt oder za vse generacije. FOTO: Danej Benulič

Središče letošnjega dogajanja je bilo med Trgom prekomorskih brigad, plažo in pomolom. FOTO: Danej Benulič
Joker Out in Nataša Pirc Musar, ki je v dobrodelni akciji spekla 68 palačink. FOTO: Matjaž Klemenc
Petkov večer je pripadel legendarni zasedbi Parni valjak, ki je letos zaznamoval 50 let delovanja. FOTO: Danej Benulič
Edinstveno kulinarično doživetje v soju sveč za 60 gurmanov je bilo na pomolu razprodano. FOTO: Jakob Bužan
Nedeljski zaključek je tudi s pouličnimi umetniki Portorož spremenil v odprt oder za vse generacije. FOTO: Danej Benulič
Janez Mužič
 20. 8. 2026 | 12:45
3:38
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Po 70 letih tradicije se prireditev Portoroške noči spreminja, sestavine osnovnega recepta pa ostajajo morje, glasba, množica in predvsem občutek, da se poletna noč v Portorožu ne sme končati prezgodaj. Letošnje Portoroške noči so minuli konec tedna v treh dneh privabile množico obiskovalcev.

Portorož ima poleti težavo, ki bi si jo sicer želel marsikateri turistični kraj. Dogodkov je toliko, da jih je težko prešteti. Koncerti, kulinarični večeri, šport, razstave, živahne hotelske terase ter dogajanje v Piranu in Izoli spreminjajo obalo v avgustu v eno samo veliko prizorišče. In vendar imajo Portoroške noči posebno mesto. Ne prodajajo samo koncerta ali večerje, prodajajo občutek Portoroža.

Dogodkov je toliko, da jih je težko prešteti

Letošnje dogajanje je bilo razpeto med Trgom prekomorskih brigad, plažo in pomolom. Petkov in sobotni večer sta zaznamovala brezplačna koncerta Parnega valjka in Joker Out, Kulinarična promenada je ponudila istrske jedi, vina in druge festivalske okuse, nedelja pa ulične umetnike in večerjo Obsession Red. Po podatkih organizatorjev je Portorož v treh dneh obiskalo približno 23.000 ljudi.

Joker Out in Nataša Pirc Musar, ki je v dobrodelni akciji spekla 68 palačink. FOTO: Matjaž Klemenc
Joker Out in Nataša Pirc Musar, ki je v dobrodelni akciji spekla 68 palačink. FOTO: Matjaž Klemenc
Petkov večer je pripadel legendarni zasedbi Parni valjak, ki je letos zaznamoval 50 let delovanja. FOTO: Danej Benulič
Petkov večer je pripadel legendarni zasedbi Parni valjak, ki je letos zaznamoval 50 let delovanja. FOTO: Danej Benulič

Direktor Avditorija Portorož Borut Bažec je Portoroške noči označil za sedem desetletij star del portoroške poletne zgodbe. V tem času se je spremenilo marsikaj, od načina preživljanja počitnic do glasbenih okusov in pričakovanj obiskovalcev. Ostala pa je ideja, da mora biti Portorož poleti več kot hotel, plaža in restavracija. Dandanašnje Portoroške noči zato niso več klasična mestna veselica. V zadnjih letih jih gradijo kot festival z več prizorišči in vsebinami. Kulinarična promenada je postala sestavni del programa, obiskovalec pa lahko v enem večeru prehaja med hrano, glasbo, morjem, uličnimi nastopi in bolj ekskluzivnim doživetjem.

Edinstveno kulinarično doživetje v soju sveč za 60 gurmanov je bilo na pomolu razprodano. FOTO: Jakob Bužan
Edinstveno kulinarično doživetje v soju sveč za 60 gurmanov je bilo na pomolu razprodano. FOTO: Jakob Bužan
Nedeljski zaključek je tudi s pouličnimi umetniki Portorož spremenil v odprt oder za vse generacije. FOTO: Danej Benulič
Nedeljski zaključek je tudi s pouličnimi umetniki Portorož spremenil v odprt oder za vse generacije. FOTO: Danej Benulič

Pomemben dodatek je dobrodelnost. Člani društva Anbot so z znanimi obrazi pekli palačinke za Lunino Vilo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je tako v 45 minutah spekla 68 palačink, v akciji pa so v dveh dneh zbrali 1500 evrov. Tudi to je del sodobnega festivalskega recepta, da mora biti dogodek zabaven in da mora imeti vsebino.

70 LET TRADICIJE je v Portoroških nočeh.

Portorož ima močno konkurenco, na obali se namreč vrstijo dogodki z bolj specializirano identiteto. Piran ima Tartinijev festival in Ex-tempore, Izola Ribiški praznik, Kino Otok in vrsto glasbenih ter kulinaričnih prireditev, Koper pa poletne in gastronomske festivale. Če omenimo le nekatere od njih! Ribiški praznik v Izoli je izrazito povezan z identiteto mesta. Ribištvo, stare barke, regata, ribiške zgodbe in istrska hrana ustvarjajo nekaj, česar ni mogoče preprosto prestaviti drugam. Letošnji praznik bo 21. in 22. avgusta, torej takoj po Portoroških nočeh. Ex-tempore Piran je drugačen. Njegova privlačnost je v tradiciji, umetnosti in mednarodnosti. Letošnja, 61. izvedba bo od 29. avgusta do 5. septembra. Prav v tem je moč obalnega prireditvenega koledarja – različne zgodbe, ista obala.

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