Od zlata do lesa: Dejan Hribar, umetnik, ki materialu vdihne življenje

NE BI JE ZAMENJAL ZA NIČ

Izučeni zlatar je pred desetletjem našel novo strast. Delavnica je zanj sveti prostor, ki ga ne bi zamenjal za nič na svetu.

Ko odpreš vrata rokodelske delavnice Dejana Hribarja, je, kot da bi vstopil v drug svet. Zanj pa so to dobesedno nebesa. In, mimogrede, delavnico ima v Nebesih nad Šentrupertom. »Škoda, ker je slabo vreme, sicer bi videla, kako čudovit okoliš je tu,« nama s fotografom po spoznavnem stisku roke pove Dejan. Še preden se zatopimo v debato, se vidi, da sta sogovorniku red in čistoča sveta. Povsod naokoli brezhibno zloženo in urejeno orodje, več sto kosov ga je, če bi se spravil vse našteti. Na mizi in policah ležijo kosi manj ali že bolj obdelanega lesa, ki čakajo, da nekoč dobijo popolno obliko. ...