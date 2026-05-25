Odhajajoči Golob še kar nabija Janšo! »Vedno, ko se bo Slovenija postavljala na sramotno stran zgodovine, se bom oglasil« (VIDEO)

Odhajajoči premier Robert Golob je danes zavrnil očitke mandatarja za sestavo nove vlade Janeza Janše, da je z odzivom na čestitko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja Janši zlorabil profil vlade na družbenem omrežju X. Kot je Golob odgovoril na novinarsko vprašanje, je vladni profil namenjen sporočanju uradnih politik trenutne vlade.

Premier, ki opravlja tekoče posle, je v odzivu na Netanjahujevo čestitko Janši na profilu vlade na omrežju X v nedeljo zapisal, da bo Slovenija pod vodstvom Janše »podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja«.

Janša ga je pozval, naj se umiri

Janša je na družbenem omrežju X Goloba pozval, naj se umiri in naj neha zlorabljati profil vlade na X. »In v prihodnje se bomo trudili, da krog prijateljskih držav povečamo in ne skrčimo, kar se počeli vi,« je dodal.

Kot je danes poudaril Golob, se bo tudi, ko bo v opoziciji, oglasil »vedno, ko se bo Slovenija postavljala na napačno, na sramotno stran zgodovine«.

»Poglej, kdo te slavi in s tem poveš, kdo v resnici si. Ko te vojni zločinec označuje za prijatelja, ko človek, ki je odgovoren za edini genocid v tem tisočletju, govori, da bo skupaj s teboj gradil nove prijateljske odnose, takrat se moramo Slovenci res zamisliti,« je dejal.

Golob se je danes odzval tudi na Janševo vprašanje na X, zakaj je njegova vlada po objavi par korupcijskih posnetkov odstopila od tožbe proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ).

Kot je dejal, je zelo ponosen na to, da je Slovenija v zunanji politiki ves čas dosledno zagovarjala ne samo mednarodno pravo, ampak tudi človekove pravice, ki jih je najbolj grobo kršila ravno vlada Netanjahuja v primeru Gaze.»S tega vidika res ne vidim nobene potrebe, da bi komurkoli dokazoval danes, ali smo bili dosledni pri zagovarjanju pravic palestinskega naroda do samoodločbe,« je poudaril Golob.