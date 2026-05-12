Odjeknila žalostna vest, umrl je Božidar, predan učitelj: »Lepo je bilo stopati s teboj z ramo ob rami«

V slovenskem svetu joge in med njegovimi učenci se je utrgala tiha, a močna vez. Umrl je Božidar Lelas Bozidharma. Njegova prisotnost je zaznamovala številne ljudi, učence, prijatelje in družino, ki ga opisujejo kot srčnega, predanega in navdihujočega učitelja. V šoli joge RYS Joga Do so na družbenih omrežjih zapisali: »Lepo je bilo stopati s teboj z ramo ob rami. Velik človek. Srčen. Predan učitelj. Ne vem, če si kdaj posadil drevo, a s svojim učenjem, svojo prisotnostjo si posadil seme, ki raste skozi tvoje učence, prijatelje, družino. Pustil si veliko sled za seboj. Hvala ti.«

Tisti, ki so ga poznali ali ga spremljali, so se oglasili med komentarji in množično izrazili sožalje in hvaležnost za vse, kar jim je predal. Nekateri so zapisali, da je navdihujoče, kako je do zadnjega vodil jogo, kljub svojemu zdravstvenemu stanju. Drugi poudarjajo njegovo iskrenost, srčnost in sposobnost, da je vsakemu, ki ga je srečal, pustil nekaj dragocenega za naprej. Njegovo delo in način življenja so po mnenju mnogih kot seme, ki še naprej raste – v učenju, spominu in vrednotah, ki jih je posredoval. »Vedno bo v naših srcih,« piše eden izmed njegovih učencev, medtem ko drugi dodajajo: »Naj bo tvoja pot proti svetlobi mirna.« Božidar Lelas Bozidharma je za seboj pustil sled, ki presega učilnice in vadbo: njegova prisotnost, mir in predanost so, kot kaže, pustili neizbrisen pečat, ki bo ostal v mislih in srcih vseh, ki so ga srečali.