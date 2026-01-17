  • Delo d.o.o.
SODIŠČE

Odlazku ni treba plačati, kar je uporabljal

Vrhovno sodišče je zavrnilo nekdanjega lastnika Jane in drugih revij. Od Salomona je zahteval neplačani milijon.
Salomon je izdajal svoje revije: namesto Jane je prišla Zarja, namesto Stopa Vklop, Lady je bila zamenjana z Zvezdami. Foto: Ljubo Vukelič
Salomon je izdajal svoje revije: namesto Jane je prišla Zarja, namesto Stopa Vklop, Lady je bila zamenjana z Zvezdami. Foto: Ljubo Vukelič
Tomica Šuljić
 17. 1. 2026 | 08:39
A+A-
Šele konec lanskega leta se je končala sodna saga okoli blagovnih znamk Delo Revije, v kateri se je že drugič v tem desetletju izreklo vrhovno sodišče: že poldrugo desetletje pa je minilo, odkar so revije Jana, Stop, Lady, Naša žena ter 41 drugih zaščitenih blagovnih znamk in edicij družbe Delo Revije pristale v rokah bankirjev. Po nakupu znamk s strani KBM Leasinga se je kalvarija nadaljevala predvsem za novinarke in novinarje. »Prišla je novica, da je KBM Leasing revije oddala v najem Martinu Odlazku in njegovim družbam. O podrobnostih so molčali, a očitno ne vsi in ne povsem – Odlazkovo ...

10:08
Lifestyle  |  Stil
DRUŠTVO TRAFIKA

Razstava, ki poboža dušo tudi največjih nostalgikov (FOTO)

Maribor je te dni v stari trafiki, ki stoji na robu Mestnega parka, dobil novo razstavo.
Marko Pigac17. 1. 2026 | 10:08
09:47
Novice  |  Svet
TURIZEM CVETI

Kitajci povsem navdušeni nad to balkansko državo

Največ turističnih nočitev je sicer odpadlo na državljane Hrvaške, Srbije in Turčije.
17. 1. 2026 | 09:47
09:30
Šport  |  Tekme
SAPORO

Domen Prevc z ogromno prednostjo do nove zmage: »Že na mizi sem vedel, da mi je uspel zelo dober skok«

Žigo Jančarja so diskvalificirali zaradi opreme - imel je dva milimetra previsoke čevlje.
17. 1. 2026 | 09:30
08:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako sem skoraj zastrupila prijateljico – in to z vilicami

Kako je, ko ima prijatelj, s katerim deliš ljubezen do dobre hrane in bi rad, da do zadnjega dne skupaj uživata za obloženo mizo, celiakijo – bolezen, ki ne pozna odpuščanja in bližnjic. Pripoved naše spletne urednice Mateje Delakorda in njene Tamare Pevec Barborič.
17. 1. 2026 | 08:55
08:39
Premium
Novice  |  Slovenija
SODIŠČE

Odlazku ni treba plačati, kar je uporabljal

Vrhovno sodišče je zavrnilo nekdanjega lastnika Jane in drugih revij. Od Salomona je zahteval neplačani milijon.
Tomica Šuljić17. 1. 2026 | 08:39
08:02
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Neverjetni Niki Prevc niti mraz ne pride do živega

Slovenska šampionka je v Zhangjiakouu poletela do rekorda skakalnice in 32. zmage.
Miha Šimnovec17. 1. 2026 | 08:02

Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
