Odmevna sprememba v Ljubljani: prepovedali so trubače in druge spontane ulične glasbene nastope

Ljubljanski mestni svet je na današnji seji sprejel prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v Ljubljani. Sklep je podal ljubljanski župan Zoran Janković in pojasnil, da začne veljati z dnem sprejema, veljal pa bo do konca decembra. Sklep je Janković predlagal po ustnem vprašanju mestne svetnice SDS Maruše Babnik, ki je opozorila, da v Ljubljani zaman čakajo na adventni venec. Medtem ko druga evropska mesta ponosno razglašajo advent, postavljajo jaslice in poudarjajo kulturno dediščino, se Ljubljana svoje kulture sramuje, meni Babnik. Nezadovoljstvo z adventnim vzdušjem v Ljubljani je pred dnevi izrazila tudi televizijska voditeljica Rosvita Pesek.

Ulični glasbeniki niso del uradnega decembrskega programa

»Mestna občina Ljubljana v prazničnem času dopušča, da se favorizira balkansko glasbo, 'trubače', ki z Ljubljano, slovensko kulturno identiteto in božično tradicijo nimajo nobene zveze,« je povedala Babnik. Namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič je odgovorila, da program v Ljubljani vključuje številne vsebine, ki izhajajo iz slovenskega izročila, kot so Miklavžev sprevod, jaslice in tradicionalni božični koncert. »Obiskovalci Ljubljano doživljajo kot odprto, živahno in kulturno bogato evropsko prestolnico. Ulični glasbeniki, med katere sodijo tudi trubači, niso del uradnega decembrskega programa,« je poudarila.

Janković je nato predlagal sklep o prepovedi spontanih uličnih nastopov in takoj začel glasovanje, kar je povzročilo nekaj zmede med svetniki. »Zdaj bomo imeli glasovanje, da se prepovejo trubači, da bo jasno,« je povedal. Glasovanje so nato na zahtevo svetnikov ponovili, 25 jih je bilo za, šest pa proti. »To ne pomeni, da bodo lahko na enem koncu dve uri in potem na drugem. Zdaj ne smejo več nastopati,« je povedal Janković. Dodal je, da nadzore opravlja inšpektorat, ki je nekaj glasbenikov tudi že kaznoval. Mestni svetnik Vesne Denis Striković je nato dejal, da je glasovanje neveljavno, ker da bi lahko prepoved sprejeli le s spremembo odloka. Dodal je, da gre za nestrpnost do trubačev. Janković pa je odgovoril, da odloka o posebni rabi javnih površin ne spreminjajo, ampak da gre za sklep na podlagi odloka, kar odlok omogoča.