Čeprav ni kopalna sezona in se je pozornost javnosti odmaknila od morja, je čas za opozarjanje na njegovo ohranjanje vedno pravi. Morski ekosistem namreč potrebuje zaščito vse leto, ne le poleti, ko so plaže polne kopalcev in je morje v središču našega navdušenja. Slovensko morje in njegovi travniki pod gladino skrivajo precej manj idilično podobo, kot si jo predstavljamo. Med morsko travo ležijo cerade, ponjave, plastika, preproge, brisače in celo pnevmatike. Vse to nevarno duši dragocene morske travnike, ki so usodnega pomena za številne morske organizme.

Podvodni vrtci

V pobudi, da bi jih zaščitili, že tretje leto sodelujeta Spar Slovenija in Zavod YouSea. V 12 čistilnih akcijah so z dna slovenskega morja odstranili več kot tri tone odpadkov. Samo letos so v štirih akcijah na območju Portoroža, Izole in Kopra pobrali skoraj tono smeti. »Morski travniki so pravzaprav nekakšni podvodni vrtci, saj med njihovimi listi najdejo zavetje in odraščajo mladice številnih vrst rib in drugih morskih organizmov,« poudarja dr. Irena Fonda, direktorica Zavoda YouSea. Te podvodne oaze niso pomembne le za živali. Proizvajajo kisik, nase vežejo ogljikov dioksid, čistijo morsko vodo in utrjujejo morsko dno. Njihovi listi blažijo valovanje, korenine pa pomagajo varovati obalo.

Največja nevarnost so odpadki, ki prekrijejo morsko travo in ji odvzamejo sončno svetlobo, nujno za rast. Pri čiščenju zato sodelujejo profesionalni potapljači, ki znajo paziti tudi na organizme, naseljene na odpadkih. Kjer je mogoče, jih varno vrnejo v morsko okolje. Na območjih, kjer so odpadke odstranjevali že lani, opažajo spodbudne znake, saj se morski travniki obnavljajo. A pomembno je, da iz morja ne odstranjujemo vsega, kar je videti kot odpadek. Odpadli listi morskih trav so namreč naravni del ekosistema in hrana ter življenjski prostor številnih organizmov.

Čistilne akcije niso le pobiranje smeti, temveč tudi opozorilo, da se zdravje slovenskega morja začne pri odgovornem ravnanju vsakega od nas.