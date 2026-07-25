Odpadle obloge, zamakanje in menjava kamer, v novem zaporu v Dobrunjah odpravljajo napake

V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti, ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Novi moški zapor v Dobrunjah so odprli v začetku maja, a ta še vedno ne deluje s polno zmogljivostjo. Kot so za STA pojasnili na upravi, je na odprtem oddelku trenutno nastanjenih 20 zaprtih oseb, »medtem ko zaprti oddelek še ni v uporabi« . Novi zapor sicer lahko sprejme do 388 oseb.

So se pa v novem zaporu po začetku njegove uporabe pojavile prve težave. V izobraževalnem centru zapora je odpadel del panelne obloge, nameščene pod stropom, sindikalist Frančišek Verk je za več medijev opozoril tudi na težave z odpadanjem lijakov in zamakanjem vode. »Zamaka skozi strop. Vse strehe so prekrite s travo in bo treba ugotoviti, kje bo pronicala voda,« je Verk nedavno opozoril za Planet TV. Ta je poročala tudi, da so v zaporu nedavno zamenjali 120 varnostnih kamer.

Zamaka skozi strop. FOTO: Dejan Javornik

Kot so za STA pojasnili na upravi, so ob prevzemu novega zapora in v okviru nadaljnjega spremljanja njegovega delovanja ugotovili posamezne pomanjkljivosti oziroma odstopanja, kar je po njihovih navedbah pri tako obsežnih in tehnično zahtevnih objektih običajen del postopka prevzema. Ker se ugotovitve nanašajo tudi na nekatere tehnične rešitve in elemente varnostnih sistemov, njihovih podrobnosti zaradi varnosti objekta in vseh, ki v njem bivajo ali delajo, ne morejo razkrivati.

Odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti po navedbah uprave poteka sproti v sodelovanju z investitorjem, izvajalcem in nadzornimi službami. Del pomanjkljivosti so že odpravili, odpravljanje preostalih pa poteka v okviru pogodbenih, reklamacijskih in garancijskih obveznosti izvajalca. Glede rokov za odpravo pomanjkljivosti so dodatno pojasnili, da so ti odvisni od vrste in zahtevnosti posamezne ugotovljene pomanjkljivosti. Uprava je zapor prevzela v uporabo januarja letos, garancijska doba, v kateri je izvajalec dolžan odpraviti vse napake, pa je eno leto od prevzema.

Preventivno zamenjali vse varnostne kamere

Glede zamenjave varnostnih kamer so navedli, da so pri rednih pregledih pri delu kamer ugotovili proizvodno napako, ki ni vplivala na delovanje videonadzornega sistema. »Dobavitelj je zaradi specifike objekta v okviru reklamacijskega postopka odobril preventivno zamenjavo vseh kamer tega modela, pri čemer so zamenjavo izvedli na stroške izvajalca,« so dodali.

Del pomanjkljivosti so že odpravili. FOTO: Dejan Javornik

Ne glede na potek odpravljanja pomanjkljivosti na upravi zagotavljajo, da novi zapor deluje ob zagotavljanju vseh predpisanih varnostnih standardov: »Vsi organizacijski in tehnični ukrepi se izvajajo tako, da je varnost zaprtih oseb, zaposlenih in obiskovalcev ves čas zagotovljena.« Glede vprašanja o varnosti objekta pa so pojasnili, da varnostno stanje zapora ves čas spremljajo in preverjajo v okviru rednih strokovnih pregledov ter internih postopkov. »Vse ugotovljene pomanjkljivosti evidentirajo in odpravljajo po ustaljenih postopkih,« so dodali.

Na upravi izjav posameznih predstavnikov sindikata ne komentirajo, opozarjajo pa, da se v zadnjem času v javnosti pojavljajo številne navedbe, ki so netočne, iztrgane iz konteksta ali zavajajoče in lahko zato ustvarjajo napačno predstavo o dejanskem stanju. »Pri tem posebej opozarjamo, da posamezne informacije posegajo na področje varnostnih rešitev in organizacije delovanja zaporskega sistema. Takšni podatki niso namenjeni javni razpravi, saj bi njihovo nekritično razkrivanje lahko vplivalo na varnost objekta, zaposlenih, zaprtih oseb in drugih oseb, ki vstopajo v zavod,« so zapisali na upravi.