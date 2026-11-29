V 45 občinah se je ob 7. uri odprlo 1066 volišč za drugi krog županskih volitev, v katerem volivci izbirajo med županskima kandidatoma, ki sta pred dvema tednoma prejela največ glasov. Dvoboji danes potekajo tudi v polovici mestnih občin, med njimi je po več kot dveh desetletjih tudi Ljubljana. Drugi krog bo tudi v mestnih občinah Maribor, Kranj, Koper, Nova Gorica in Ptuj.

Volišča bodo odprta do 19. ure, do takrat velja volilni molk. Volivci pred drugim krogom praviloma ne dobijo vnovičnih obvestil o volitvah in voliščih. Volijo na istem volišču kot pred dvema tednoma. Prvi delni izidi današnjih volitev bodo po napovedi ministrstva za lokalno samoupravo predvidoma znani po 19.30. Objavljali se bodo v aplikaciji na spletni strani Državne volilne komisije. Že čez dan bo znana volilna udeležba do 11. in do 16. ure.