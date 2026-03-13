Odprli predor Konovo in zaračunavali predornino!? Dars vse pojasnil

Dars je v četrtek slovesno odprl 1,8 kilometra novozgrajene navezovalne ceste s skoraj 500 metrov dolgim predorom Konovo in s tem zaključil dela na dveh sklopih severnega kraka tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem.

Dars: Gre za napačno oziroma zavajajočo informacijo

A kot je navedel Dars, je ob tem na družbenih omrežjih zaokrožilo obvestilo o domnevnem zaračunavanju predornine.

»Ob tem pojasnjujemo, da navedene informacije ne držijo. V Republiki Sloveniji se predornina posebej zaračunava izključno za predor Karavanke. Za vse druge predore v Republiki Sloveniji se predornina ne zaračunava posebej, niti avtocestnem omrežju niti na drugih državnih cestah. Na avtocestah in hitrih cestah je uporaba predorov za osebna vozila vključena v sistem e-vinjete, medtem ko se za tovorna vozila uporaba cest obračunava glede na prevoženo razdaljo v okviru sistema DarsGo. Zato gre pri obvestilu, ki kroži na družbenih omrežjih, za napačno oziroma zavajajočo informacijo,«.