Odprto pismo avtobusnih voznikov: »Včeraj je bil zaboden kolega. Danes, jutri — lahko je kdorkoli od nas«

V četrtek popoldan se je v središču Ljubljane, na eni najbolj obleganih postajališč ljubljanskega potniškega prometa, zgodil incident, ki ga Ljubljančani ne pomnijo. Pisali smo, da je moški z ostrim predmetom napadel in hudo ranil voznika mestnega avtobusa, za njegovo življenje se borijo v ljubljanskem kliničnem centru.

Incident je pretresel državo, predvsem pa zaposlene na Ljubljanskem potniškem prometu in v drugih družbah, ki se ukvarjajo z avtobusnimi prevozi. Vozniki avtobusov, ki se sicer dnevno soočajo z različnimi neprijetnimi situacijami, pogosto tudi nevarnimi, so se tako odločili, da ne bodo več molčali in napisali so odprto pismo, v katerem so končno izrazili vse tisto, česar v preteklosti niso mogli ali smeli.

Pismo objavljamo v celoti.

Vsak dan sedemo v kabino, obrnemo ključ in se odpeljemo skozi mesto. Ljudje vstopajo, izstopajo, nosijo svoje skrbi, naglice, telefonske pogovore, težave … Mi pa smo tam, del mestnega ozadja, del njihove vsakodnevne poti.

Za mnoge — nevidni.

Vsak dan prepeljemo na tisoče ljudi, a večina nas nikoli ne pogleda v oči. Nikoli ne reče »dober dan«, nikoli »hvala«. Od nas pa se pričakuje, da smo tihi, potrpežljivi, mirni … karkoli se že zgodi.

Če nas kdo ozmerja — moramo molčati.

Če nas kdo popljuva — moramo molčati.

Če nas kdo žali — moramo molčati.

Če kdo kriči, ker zamuja dve minuti — moramo molčati.

Če kdo pokaže sredinec — moramo molčati.

Ljudje so bili naučeni, da je potnik vedno kralj, voznik pa … voznik je tam zato, da »prenaša in vozi«.

A včeraj se je zgodilo nekaj, kar je to iluzijo razbilo.

Včeraj je bil voznik zaboden z nožem.

Na postajališču. V središču mesta. Pred ljudmi.

Včeraj se je zgodilo tisto, o čemer vsi molčimo, ker se že leta pretvarjamo, da težav ni.

Pa so. Ogromne.

Vozniki nismo roboti.

Nismo iz pločevine.

Smo očetje, matere, bratje, sinovi, partnerji …

Vsakič, ko zapremo vrata avtobusa, na svojih ramenih nosimo stres, strah, odgovornost in skrbi.

Medtem ko nas učijo, naj molčimo, naj se ne pritožujemo, naj »ne izzivamo potnikov«,

vsak dan požiramo žaljivke, grožnje, napade, krivico — samo zato, da mesto sploh deluje.

Nismo samo vozniki.

Smo ljudje.

In včeraj je eden od nas skoraj plačal z življenjem med svojim delovnim dnem.

Sprašujemo se — doklej?

Kako dolgo bomo še nevidni?

Kako dolgo se bomo pretvarjali, da je normalno, da se voznike ponižuje vsak dan?

Kako dolgo se bo govorilo:

»Vozniki se morajo navaditi, vozniki morajo prenašati«?

Danes je jasno:

Nihče ne sme prenašati nasilja. Nihče. Ne potnik. Ne voznik.

To mesto, ta sistem — morata razumeti preprosto resnico:

Za volanom sedi človek.

Človek, ki ima svoje strahove.

Človek, ki se želi vrniti domov živ.

Človek, ki si želi spoštovanja — ne zato, ker je več vreden,

temveč zato, ker je človek.

Morda je čas, da se konča politika »molči in vozi«.

Morda je čas, da se končno jasno pove tisto, kar je vsem očitno:

Vozniki si zaslužimo varnost. Spoštovanje. Človeški odnos.

Ker je bil včeraj zaboden kolega.

Danes, jutri — lahko je kdorkoli od nas.

In nihče ne bi smel živeti v strahu med opravljanjem svojega dela.