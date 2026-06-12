Odseljevanje in propadajoče stavbe: ko se podeželje prazni, na njem ostajajo zapuščene stavbe

Beltinci • Občina Beltinci je tri leta kot vodilni partner usmerjala konzorcij 14 partnerjev iz 11 evropskih držav v iskanju odgovora na enega najbolj perečih problemov Pomurja: odseljevanje in vse večje število praznih, propadajočih stavb. Projekt RurALL, vreden 2,6 milijona evrov, pa se je ravno pred dnevi v Beltincih tudi sklenil. V Kulturnem domu Beltinci so se zbrali predstavniki občin, regij, razvojnih agencij ter raziskovalnih in nevladnih organizacij iz 11 držav, od Slovenije in Avstrije do Srbije in Bolgarije, prisotni so bili tudi udeleženci iz Ukrajine ter gostja iz Norveške. Dogodek je z uvodnim nagovorom odprl beltinski župan Marko Virag, projekt in dosežene rezultate pa je predstavila vodja projekta Simona Roudi.

Projekt v vrednosti 2,6 milijona evrov je eden vidnejših dosežkov Beltincev na področju evropskega sodelovanja.

Projekt RurALL izhaja iz preprostega opažanja: ko se podeželje prazni, to za seboj pušča zapuščene stavbe, in prav v teh objektih projekt prepoznava razvojni potencial za prihodnost lokalnih skupnosti. V treh letih so v ta namen razvili konkretna orodja: model upravljanja, načrt vključevanja skupnosti ter pilotne aktivnosti od popisa praznih stavb do idej za novo rabo teh in poslovnih modelov za financiranje obnove. Vrhunec sklepnega dejanja je bila okrogla miza o naslavljanju depopulacije podeželja. Zbrane je pozdravila tudi svetnica Državnega sveta RS Jasmina Opec Vöröš. Ta je opozorila, da je upadanje prebivalstva na podeželju ena najpomembnejših posledic demografskih sprememb v Evropi in da terja tesno sodelovanje lokalne, regijske in nacionalne ravni.

Da je projekt v vrednosti 2,6 milijona evrov vodila slovenska občina z dobrimi 8000 prebivalci, ostaja eden vidnejših dosežkov Beltincev na področju evropskega sodelovanja.