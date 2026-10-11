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REFERENDUMSKI ČETVORČEK

Nujna novica: policija na volišču omnia! (V ŽIVO)

Rekordna gneča na omnia volišču v Ljubljani, na oddajo glasu so volivci čakali celo eno uro. Ker je bila tam ob 19:00 še gneča, so podaljšali glasovanje, ki bo trajalo, dokler bo potrebno. Okoli 20. ure naj bi bili znani prvi delni neuradni rezultati predčasnega glasovanja, a se zaradi kaosa na voliščih omnia in Roje zamikajo. Na Slovenskih novicah referendumski večer spremljamo v živo. Bodite v naši družbi.
Na nekaterih voliščih je velika gneča, zato bo tam glasovanje podaljšano. FOTO: Voranc Vogel  
Na nekaterih voliščih je velika gneča, zato bo tam glasovanje podaljšano. FOTO: Voranc Vogel  
E. N.
 11. 10. 2026 | 18:05
 11. 10. 2026 | 20:32
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Ob 19. uri se je zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o rtv-prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev. Pred ljubljanskim voliščem omnia se je ob tej uri sicer še vila vrsta čakajočih volivcev. Glasovanje so podaljšali tudi na volišču v Osnovni šole Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču. Starejši gospod naj bi umrl domnevno zaradi srčne kapi, so za Slovenske novice povedali v DVK. Glasovati je bilo tam možno do 20.30. Vse podrobnosti smrti volivca so na voljo tukaj,

Drama na volišču omnia: vdor neznancev na volišče!

Posebna drama se je okoli 19:30 začela odvijati na volišču omnia v Ljubljani. Tam so zaprli vrata, saj so bili že krepko po 19. uri, ko so se po državi uradno zaprla volišča. A kdor je čakal v vrsti, je imel pravico oddati svoj glas. Kljub zaprtim vratom pa naj bi po poročanju POP TV v poslopje volišča po pretečeni uri vdrla dva neznanca in poskusila oddati svoj glas, kar je sum resne kršitve referendumskih pravil. Na tem volišču se je začelo zapletati že popoldan, ko se je začel povečevati obisk na tem volišču. Mnogim pa ne gre v račun, kako je DVK, ki jo vodi Igor Zorčič (nekdanji poslanec v stranki Mira Cerarja), tako zamočil organizacijo tega volišča.

Utrinek z volišča omnia, kjer je bila ob 19h še dolga vrsta čakajočih na oddajo glasu

Visoka volilna udeležba

Do 16. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga spremljajo trije posvetovalni referendumih, glasovalo 603.057 volivcev oz. 35,53 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je več kot na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. Najvišja volilna udeležba je bila do 16. ure v volilni enoti Ljubljana center, in sicer 36,86-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, 33,34-odstotna.

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Na vseh referendumih so volivci lahko obkrožili ZA ali PROTI. Pri posvetovalnih referendumih gre za željo DZ, da volivce povpraša o določenem vprašanju, ni pa izid referenduma zanj obvezujoč. Torej volji ljudi lahko sledi ali pa ne. Tudi odgovor na vprašanje, na kakšen način bi morda sledil volji volivcev, ostaja v domeni zakonodajalca, torej parlamentarne večine.

Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pa je zakonodajni. Volivci so tako z glasom ZA ali PROTI glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Ob tem velja zavrnitveni kvorum. Za zavrnitev zakona mora namreč PROTI glasovati večina udeležencev, hkrati pa mora biti PROTI vsaj petina vseh volilnih upravičencev, kar trenutno znaša 339.706.

Roje pri Domžalah in volišče omnia v Ljubljani sta mesti, kjer je bilo možno glasovati tudi po 19. uri. Prvi delni neuradni izidi referendumov bodo znani okoli 20.30. Veliko je odvisno od hitrosti štetja in podaljšanja glasovanja na omnia volišču v Ljubljani. Na Slovenskih novicah razplet spremljamo v živo. 

 

V Škofji Loki najbolj pridni

Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Škofja Loka 2 s 44,36-odstotno udeležbo, volilni okraj z najnižjo udeležbo pa Piran s 26,44-odstotno, je v izjavi za medije povedal direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič. Na zadnjem zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil novembra lani, je do 16. ure glasovalo 29,03 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba je bila takrat 41,08-odstotna. Na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ki je imel sploh najvišjo končno udeležbo, pa je do te ure glasovalo 29,76 odstotka vseh volilnih upravičencev, končna udeležba pa je bila 46,46-odstotna.

Glasovanje tudi po 19. uri, če ste v vrsti

Največ pripomb ves dan prihaja zaradi velike gneče na volišču omnia v Ljubljani. Zorčič je povedal, da so o tem obveščeni. O razlogih za gnečo bodo govorili z okrajno volilno komisijo, ki skrbi za organiziranje volišča. Zagotovo pa je po Zorčičevih besedah velik faktor to, da se ob visoki udeležbi in ob dejstvu, da so referendumi štirje vsa opravila temu primerno podaljšajo. Na vprašanje, če bodo vsi volivci prišli na vrsto za glasovanje, je Zorčič zagotovil, da bodo vsi, ki bodo do 19. ure na območju volišča, torej na volišču oz. 50 metrov okoli njega, lahko glasovali, saj bo volilni odbor ustrezno podaljšal svoje delo.

Na štetje glasov na drugih voliščih to ne bo vplivalo. Na več kot 3000 voliščih lahko danes volivci še približno uro odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih - o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Na referendumu je bilo mogoče glas oddati tudi predčasno, in sicer od torka do četrtka. To možnost je v teh treh dneh izkoristilo 75.401 volivcev oziroma 4,44 odstotka vseh volilnih upravičencev. Podatke o končni volilni udeležbi bo Državna volilna komisija objavljala skupaj z izidi glasovanja v informacijskem sistemu.

Dan po referendumski nedelji bodo k izidom prišteli še glasovnice po pošti iz domovine, teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Skladno z rokovnikom volilnih opravil bo DVK postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja zaključila najpozneje do 30. oktobra. Ob tem bo sprejela akt o izidu glasovanja in referenduma ter ga objavila v uradnem listu.

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