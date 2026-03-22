Odštevamo do 19h: infarktni razplet volitev in vsi rezultati na enem mestu (V ŽIVO)

Pričenjamo z volilnim blogom v živo. Nocoj je z vami ekipa spletnih Slovenskih novic: pokrivali bomo volilne štabe največjih strank in za vas spremljali razburljiv razplet parlamentarnih volitev 2026.

Lepa volilna udeležba

Po zadnjih podatkih je do 16. ure glasovalo 859.909 volivcev, kar je 50,73 odstotka volilnih upravičencev. To je veliko, pričakujemo eno boljših volilnih udeležb v zgodovini. Najvišja volilna udeležba je bila danes v volilni enoti Kranj, in sicer 52,49-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, in sicer 48,06-odstotna.

Kršitve volilnega molka so

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka, ki se je pred današnjimi volitvami v DZ začel v petek ob polnoči, danes do 14. ure prejela skupaj 143 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Največ se jih nanaša na domnevno kršitev volilnega molka s pošiljanjem sporočil sms in na objave na družbenih omrežjih.

Finiš volitev, pa tudi današnji dan, je sicer zaznamovala suša na črpalkah, saj še vedno primanjkuje predvsem dizla. Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si trenutno dizelskega goriva ni mogoče dobiti na 53 odstotkih vseh bencinskih servisov po državi, pri tem je treba poudariti, da je cena goriva na avtocestah sproščena, zato je tam za dobiti, a boste morali zanj plačati več kot dva evra na liter.

Od prostozidarjev in tajnih agentov do bureka: ena najbolj bizarnih volilnih tekem

Spomnimo, letošnja predvolilna tekma bo v slovensko zgodovino zapisana kot ena najbrutalnejših in najbolj bizarnih vseh časov. Kdo bi si mislil, da se bo iz nedolžnih hamburgerjev in burekov sprevrgla v vsesplošno obračunavanje, v katerem ne manjka tujih špijonov, skrivnih srečanj, zasebnih letov iz Izraela na Brnik. Vmešavajo se prostozidarji, vplivneži vseh možnih barv in nazorov, lepijo se žaljivi plakati z bananami in mračnjaškimi obtožbami, na tnalu se zaradi Udbe 'naključno' spet pojavi slovenska komisarka v Bruslju, vmes na črpalkah začne celo zmanjkovati bencina (čeprav ga je v rezervah dovolj). Neznanci ustanavljajo neobstoječa finančna podjetja in vabijo na poslovna kosila ljudi, ki se ujamejo v past. No, ta podjetja potem čez noč izginejo, kot bi jih nikoli ne bilo. V javnost kapljajo prisluhi nekoč ene glavnih operativk vladne stranke, ki ima veliko povedati čez svoje kolegice. Ena od najbolj obiskanih spletnih strani v državi pa v nekaj dneh postane tista, kjer neznanci tu in tam zvečer objavijo nove prisluhe, kjer vplivni Slovenci prostodušno razlagajo stvari, ki se jih ne bi sramoval tudi scenarist za Jamesa Bonda. No, ker v vsakem pravem vohunskem trilerju ne manjka prsatih mladenk, smo dobili še seksi kandidatko za poslanko v čipkastem perilu. »Big, big drama show. Da ne bo ta naša mala država postala mini poligon za merjenje sil svetovnega formata«, je situacijo komentiral priljubljeni raper Rok Terkaj.