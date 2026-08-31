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ZADEVA BOBNAR

Zdolšek potrdil: Golob se na imuniteto ne sklicuje, zdaj so na potezi poslanci

Gre za zadevo Bobnar, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje.
Robert Golob. FOTO: Matej Druznik
Robert Golob. FOTO: Matej Druznik
STA, M. U.
 31. 8. 2026 | 15:37
 31. 8. 2026 | 15:41
2:47
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Za nadaljevanje postopka proti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu v zadevi Bobnar bo moral DZ najprej odločiti o Golobovi poslanski imuniteti. Seja na to temo bo predvidoma v sredo, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je za STA dejal, da se Golob na imuniteto ne sklicuje. Tudi v Svobodi si želijo, da pristojni organi zadeve čim prej raziščejo.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je predsednika DZ Zorana Stevanovića minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, sta danes potrdila Stevanović in SDT. Bolj konkreten Stevanović ni bil. Je pa odvetnik Goloba Stojan Zdolšek pozneje za STA potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Oktobra lani je namreč SDT na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Očitali so mu domnevno vmešavanje v delo policije. Sodišče o zahtevi še ni odločilo. Kot je danes za STA navedlo SDT, jih je sodišče 18. avgusta pozvalo, naj predložijo dovoljenje DZ za nadaljevanje postopka, saj je bil obdolženec po vložitvi zahteve za preiskavo izvoljen za poslanca in v tej funkciji uživa procesno imuniteto.

Do sedaj se Golob na imuniteto ni skliceval, tudi v prihodnje se ne bo 

Poslanec ima namreč imuniteto od potrditve do prenehanja poslanskega mandata. Poslovnik DZ določa, da če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti poslancu, pristojni državni organ pošlje zahtevo za dovolitev začetka kazenskega postopka predsedniku državnega zbora. Predsednik DZ zahtevo takoj posreduje v obravnavo mandatno-volilni komisiji, kar je Stevanović, kot je pojasnil danes, že storil. Mandatno-volilna komisija obravnava zahtevo oziroma obvestilo na seji, zaprti za javnost. Na seji pa sklene, ali predlaga državnemu zboru, da poslancu prizna imuniteto ali da mu je ne prizna. Državni zbor o tem odloča brez razprave in obrazložitve glasu. Razprava je sicer možna, če DZ na predlog predsednika državnega zbora, mandatno-volilne komisije ali poslanske skupine sklene, da se odločanje opravi na zaprti seji. Kot izhaja iz sklicev sej, bo mandatno-volilna komisija zasedala v torek, ko bo tudi seja kolegija predsednika DZ, ki bo odločil o sklicu seje DZ.

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