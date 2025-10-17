Odvisniki med grobnicami velikih Slovencev, povsod igle in odpadki (FOTO)

NAVJE

V spominskem parku Navje se zadržujejo in uživajo drogo. Injekcijske igle in odpadki so problem, ki se ga občina zaveda.

»Ja, sem se hodijo zadevat, vsak dan,« nam takoj razloži mladenič, ki je več kot očitno tudi sam skrit pod arkadami ravnokar opravil to, kar vsem na očeh – ni jih sicer veliko, ki čez dan zaidejo tu mimo, zato je kraj očitno tudi primeren – že nekaj časa tu počnejo mnogi ljubljanski odvisniki. »Sam pridem le včasih, in vedno pospravim za seboj!« hiti zatrjevati fant, s katerim se zapletemo v pogovor. 1940. leta bil kot zadnji pokopan Anton Korošec. Za železniško postajo med Vilharjevo ulico, Železno cesto in Linhartovo ulico je Severni mestni park Navje, ki je sestavljen iz funkcionalno zelo ...