NEVARNI BIOLOŠKI ODPADKI

Odvržene igle v ljubljanskih peskovnikih: kdo je odgovoren za varnost na Taboru?

Situacija je razburila mnoge tudi na družbenih omrežjih.
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 27. 4. 2026 | 10:32
V središču Ljubljane se, kot smo poročali nedavno, otroci igrajo kar med odvrženimi injekcijskimi iglami. Starši so zgroženi, saj so ti nevarni biološki odpadki našli pot v peskovnike in pod lesene hiške na igrišču na Taboru v bližini enega od hotelov. Situacija je razburila mnoge tudi na družbenih omrežjih, kjer so se odprla vprašanja o varnosti, odgovornosti mestnih služb in preventivnih ukrepih, ki bi morali zaščititi najmlajše.

Stopnjevanje groze v Ljubljani: »Otroške hiške so postale varna soba za odvisnike«

Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana za Slovenske novice pojasnjuje, da policija problematiko prepovedanih drog intenzivno spremlja. »Policija ima do tovrstne kriminalitete ničelno toleranco,« pravi in zagotavlja, da policija izvaja aktivnosti za preprečevanje nedovoljene trgovine in odkrivanje prekrškov. »Pri zaznavi kaznivih ravnanj s področja prepovedanih drog policisti preverjajo obstoj elementov prekrška ali kaznivega dejanja za vsak konkretni primer posebej,« dodaja Tomaževic.

Glede območja Tabora in  Metelkove pojasnjujejo, da se tam »zaradi bližine metadonske ambulante pogosto pojavljajo uživalci prepovedanih drog«. V povezavi s tem zaznavajo predvsem posamezne primere posesti in prodaje prepovedanih drog, ne pa tudi delovanja organiziranih skupin. Policisti v okviru svojih nalog večkrat opravljajo usmerjene in tudi poostrene nadzore, tudi s civilnimi patruljami, pojasnjuje tiskovni predstavnik in poudarja, da izvajajo še druge preventivne ukrepe in sodelujejo s pristojnimi institucijami ter lokalno skupnostjo. Pri tem se povezujejo tudi z mestnim redarstvom, za še bolj učinkovito preprečevanje ti. »ulične kriminalitete« pa je bila »ustanovljena posebna delovna skupina, s katero zagotavljamo še večjo prisotnost policistov na takšnih območjih, kjer v nadzorovanju sodelujejo tudi druge enote policije (posebna enota, konjenica, vodniki službenih psov …),« še dodaja Tomaževic.

Stanje na Taboru v Ljubljani je alarmantno. FOTO: Bralka Tina
Ob tem policija poziva: »Če postanemo žrtev ali zaznamo sum kaznivega dejanja, o tem takoj obvestimo policijo na 113 ali anonimno na 080 1200.« Prav tako svetujejo, da se nevarnih predmetov ne dotikamo, temveč jih prijavimo, da lahko odgovorne skužbe ustrezni ukrepajo.

Glede odvrženih igel na policiji pojasnjujejo, da ob podobnih obvestilih policisti najprej odkrijejo točno lokacijo in o tem obvestijo pristojno komunalno službo, da take odpadke odstrani. Nato tam »večkrat opravljajo nadzore, da do podobnih dogodkov ne bi več prihajalo, ter izvedejo preventivna svetovanja bodisi z lastnikom objekta ali lokalno skupnostjo. Prav tako o navedeni problematiki obvestijo druge pristojne institucije,« pojasnjujejo na PU Ljubljana.

V vsakem primeru, pravijo, gre za potencialno nevaren odpadek, ki ni pravilno odložen in je tako nevaren za okolico, zato občanom svetujejo, da se takšnih predmetov ne dotikajo in o nevarnem odpadku takoj obvestijo eno izmed interventnih številk. Hkrati vse občane pozivajo, naj nevarnih ostrih predmetov ne odmetavajo, ampak naj jih prinesejo v za to določene zbirne centre. »Prav tako apeliramo na starše, da se o takih nevarnih predmetih in pravilnem ravnanju z njimi  pogovorijo z otroki,« so še dodali.

Za odstranitev odgovorna občina

Nacionalni inštitut za javno zdravje pojasnjuje, da je za odstranitev odvrženih igel odgovorna občina oziroma javno podjetje, v Ljubljani JP Snaga. »Igle pobirajo usposobljeni delavci z ustrezno zaščitno opremo v okviru rednega čiščenja javnih površin in sanitarij,« pojasnjujejo. Za zasebna zemljišča je odgovoren lastnik, dodajajo. NIJZ opozarja, da je ob nenamernem vbodu z iglo treba takoj ukrepati: »Po oskrbi rane se je treba odpraviti v najbližjo kliniko, kjer je pregled običajno zagotovljen tudi brez napotnice. Če je potrebna nadaljnja obravnava, osebni zdravnik napoti osebo na epidemiološki posvet, kjer se oceni tveganje za okužbe,« pravijo.

Pristojni poudarjajo tudi preventivo in sodelovanje z občani: »Ob zaznanih kaznivih ravnanjih takoj obvestite policijo, s tem bodo tovrstna kazniva dejanja preprečena ali v največji meri zaznana, storilci pa ustrezno procesirani.«

NEVARNI BIOLOŠKI ODPADKI

Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Lifestyle  |  Svetovalnica
