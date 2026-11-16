Odžagal glavo Titovega kipa, zdaj bo sedel v velenjskem mestnem svetu: Miroslav Pačnik je na listi SDS prejel 156 preferenčnih glasov

Med osmimi kandidati SDS, ki so po delnih izidih nedeljskih lokalnih volitev dobili mandat v velenjskem mestnem svetu, je tudi Miroslav Pačnik. Petdesetletnik, ki je decembra lani javno povedal, da je odžagal glavo kipa Josipa Broza Tita na Titovem trgu, je bil na svetniški listi sedmi. SDS je po podatkih, ki jih je Državna volilna komisija v ponedeljek osvežila ob 15. uri, dobila 2.836 glasov oziroma 22,03 odstotka. Največ sedežev v 33-članskem svetu je osvojila SD, in sicer 15.

Že maja smo poročali, da so po družbenih omrežjih krožile govorice o Pačnikovi morebitni kandidaturi za župana. V župansko tekmo je SDS poslala nosilca svoje svetniške liste Nejca Pačnika. Zasedel je tretje mesto, dobil pa je svetniški mandat. Velenje bo še naprej vodil Peter Dermol, ki je z 62,78 odstotka glasov zmagal že v prvem krogu.

Glavo so našli v prtljažniku

Kip na Titovem trgu je brez glave ostal v noči s 4. na 5. december 2025. Policisti so po prijavi občana Pačnika prijeli v avtomobilu z dvema različnima hrvaškima registrskima tablicama. V prtljažniku so našli več kot sto kilogramov težko bronasto glavo.

Pačnik je po dogodku na facebooku zapisal, da je želel sprožiti razpravo o spomenikih. Po njegovem si »Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo«.

Občina zahteva več kot 11.200 evrov

Občina je spomenik obnovila v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot smo poročali januarja, sta popravilo in ponovna pritrditev glave stala 10.126 evrov. Občina je vložila kazensko ovadbo in v kazenskem postopku zahtevala nekaj več kot 11.200 evrov za povračilo škode.

Celjsko okrožno tožilstvo je 9. julija vložilo obtožnico zaradi poškodovanja stvari posebnega kulturnega pomena. Za očitano kaznivo dejanje je zagroženih do pet let zapora. Pačnik je vložil ugovor, o katerem je po pojasnilu celjskega sodišča za STA z 11. novembra sodišče še odločalo.