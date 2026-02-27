Ogenj vzel dom 6-članski družini: v nekaj minutah izgubili vse

BREZ STREHE NAD GLAVO

Hudorovčevi iz Blatnika pri Črmošnjicah vse premoženje in žulje leta vlagali v hišo. Zgoreli tudi vsi dokumenti, oblačila, oprema, otroške igrače.

»V nekaj minutah je bilo vse uničeno. Vsi naši žulji. Vsa odpovedovanja. Dve desetletji in pol smo vlagali v dom, od ust smo si trgali in si prav zaradi gradnje nismo nič privoščili. Zdaj smo ostali brez vsega. Brez dokumentov, oblačil, hrane, otroka brez igrač in vozička. Brez strehe nad glavo,« s tresočim se glasom pripoveduje 43-letni Uroš Hudorovac. Solz ni mogel zadržati, ko si je z ženo Hido, sinom Robertom in njegovo partnerko Neli ogledoval pogorišče. Ognjeni zublji so jim v sredo dopoldne v nekaj trenutkih vzeli topel in ljubeč dom. Blatnik pri Črmošnjicah je bila nekdaj kočevarska ...