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Oglaša se nevihtni alarm, vročine ni več: preko severnih sosedov popoldne prihaja hladnejši zrak (FOTO)

V popoldnevu bodo večji del države prešle nevihte z nalivi, kjer pa večjih posebnosti ne bo. Nevihte bodo potovale v smeri severozahod proti jugovzhodu, napovedujejo pri Neurje.si.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P., STA
 23. 7. 2026 | 10:48
 23. 7. 2026 | 10:49
2:29
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Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Obeti: V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.

Vremenska slika: Od severa se Alpam bliža hladna fronta. Pred njo v višinah nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka topel in vlažen zrak, po prehodu fronte pa bo od severa dotekal hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Dopoldne bodo v krajih severno od nas začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večino sosednjih pokrajin. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, zvečer in ponoči od severnem Jadranu šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. V Alpah ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Vzdolž Jadrana bo pihala šibka do zmerna burja.

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