Po hudih obtožbah se je oglasil poslanec Prednik: Boli me, ker vem ...

Po hudih obtožbah o nasilju nad bivšo partnerico se je na javnost z osebno izjavo obrnil vodja poslanske skupine SD, Jani Prednik. Napovedal je, da bo z mesta šefa poslanske skupine odstopil.

Odziv Tanje Fajon: Zelo resne obtožbe Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na ovadbo šefa poslancev SD poudarila ničelno toleranco do nasilja. »Pisanje medijev me je zelo prizadelo. Ne sprejemam nobenega nasilja nad ženskami, nasilja nasploh, torej ničelna toleranca. In če se bo izkazalo, ali s preiskavo, ki naj bi, če prav razumem, potekala, da je to res, bodo seveda potrebni ukrepi,« je dejala. Dodala je, da je treba počakati na rezultate preiskave, da sama nima zadostnih informacij, prav tako jih še nimajo v stranki. »Imamo pa popoldne predsedstvo stranke in sem prepričana, da bo tudi o tem tekla beseda,« je dodala. Kot je povedala Fajonova, se zdijo obtožbe zelo resne, navaja N1. »To je verjetno poslančeva odgovornost, konec koncev moralna odgovornost, kakšna bo preiskava. Pritiski se vrstijo. Sem precej prizadeta, če je kolikor koli v tem resnice, in če je, mislim, da se poslanec, že po svoji vesti, umakne ali pa vsaj da preiskavi prosto pot.«

Poleg Tanje Fajon, ki se ji zdijo obtožbe zelo resne, se je oglasila tudi kulturna ministrica iz vrst Levice Asta Vrečko: »Do nasilja nad ženskami ne smemo imeti nobene tolerance. V medijih opisano intimnopartnersko nasilje je pretresljivo in popolnoma nesprejemljivo. Odstop poslanca SD Janija Prednika je edina možna poteza.«

Popoldne seja predsedstva SD, v stranki pravijo, da je odstop Prednika pravilna poteza

V Prednikovi stranki SD pravijo, da bo popoldne potekala redna seja predsedstva, na kateri bodo obravnavali tudi omenjeno zadevo, zapisali so tudi, da spoštujejo odločitev Janija Prednika za odstop z mesta poslanca državnega zbora in da je to v danih okoliščinah pravilna poteza.

»Nasilje v kakršnikoli obliki je nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjamo. Naša stališča glede spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in varnosti ostajajo neomajna. Želimo pa si, da se postopki zaključijo na zakonit, pravičen in spoštljiv način.

V znak spoštovanja zasebnosti vseh vpletenih in zavoljo korektnosti do vseh postopkov, ki potekajo glede ovadbe zoper Prednika se v nadaljevanju ne bomo opredeljevali glede predmetne zadeve,«

Osebna izjava Janija Prednika v zvezi z obtožbami in poročanji FOTO: S. N.

Njegovo izjavo objavljamo v celoti

»Ko človek bere besede, ki ga prikazujejo kot pošast, ga to zareže globoko. V teh dneh sem doživel točno to. Boli me, ker vem, da to nisem jaz. Nikoli nisem bil nasilen – ne fizično ne psihično. To preprosto ni moj značaj in ne moje življenje.

Življenje nas včasih postavi pred težke preizkušnje. Takšne, za katere si misliš, da jih nikoli ne boš doživel. Težko je, ko te obtožijo stvari, ki jih nisi storil. Težko je, ko si v nekaj stavkih razgaljen za nekoga, ki ga tvoji najbližji sploh ne prepoznajo. In najtežje je, ko vidiš bolečino v očeh svoje družine, ker nosijo breme, ki ni njihovo.

V svojem osebnem življenju sem se znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb. Dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči sta me pripeljala do napačnih odločitev, ki jih obžalujem. Vem, da bi moral marsikatero stvar urediti veliko prej, marsikatero rešitev uvideti jasneje. Nikoli nisem bil nasilen. Nikoli nisem nikogar ogrožal. Nikoli nisem prestopil meje dostojanstva. Na tem mestu se želim zahvaliti vsem, ki me poznate in ki me podpirate.

Za nas, ki se lotimo politike, pa velja povsem drugačen pravni in družbeni okvir. Ničesar nam ne oprostijo, ničesar ne pozabijo. In prav je tako. Tako mora biti. Pravo velja za vse, a tudi vsi moramo verjeti v pravičnost. Pravno, da je resnico najtežje dokazovati, ko si enkrat obtožen. Vem, da bo pot dolga in boleča, a verjamem, da bo resnica prišla na dan – ne na družbenih omrežjih, ne v medijih, ampak tam, kjer je za to pravo mesto.

Kot politik vem, da imam dolžnost zaščititi institucijo, ki ji služim, in ljudi, ki so mi zaupali. Zato sem sprejel odločitev, da odstopim kot poslanec. Ne zato ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Politika mora ostati prostor idej, vizije in reševanja težav ljudi.

Težko je brati, da si nekaj, kar nisi. Še težje je gledati bližnje, kako nosijo breme, ki ni njihovo. Zato si želim miru. Zase, za svojo družino in za politiko, ki jo imam še vedno rad.

Socialni demokrati so vedno stali za idejami pravičnosti, enakosti in dostojanstva. To so vrednote, ki sem jih nosil v svojem delu in jim bom ostal zvest kot človek.

Hvaležen sem vsem, ki mi stojite ob strani, pa tudi tistim, ki me sodite, saj so politični pritiski pričakovani. Vse to – tudi sodbe – sprejemam z visoko mero spoštovanja. Vendar pa prosim, da se vsaka sodba da na temelju dejstev.«