  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZKLJUČEN IZ EPP

Oglasil se je premier Janša, izključitev Grimsa obžaluje: Tretjič ni bilo mogoče

Janez Janša tudi meni, da je izključitev Branka Grimsa iz politične skupine EPP za to skupino "minorna zadeva", za SDS pa velika škoda.
Janša obžaluje izključitev Grimsa. FOTO: Nicolas Tucat Afp
Janša obžaluje izključitev Grimsa. FOTO: Nicolas Tucat Afp
STA, S. U.
 9. 7. 2026 | 17:15
 9. 7. 2026 | 17:34
3:04
A+A-

Predsednik SDS Janez Janša je danes izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP). V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili v vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine.

Kot je Janša navedel v daljšem zapisu, je to bil tretji tak poskus oziroma predlog izključitve poslanca SDS Grimsa. »Dvakrat sem dosegel, da predlog njegove izključitve ni prišel do formalne procedure. Tretjič ni bilo mogoče,« je zapisal in dodal, da »slika ni črno bela in problem ni pretežno v vsebini, ampak v fair playu«.

V nadaljevanju je pojasnil, da so znotraj EPP, ki je konfederacija nacionalnih strank, številni poslanci, ki zagovarjajo podobna ali celo ostrejša stališča med drugim glede migracij, varnosti in zelenega prehoda kot Branko Grims. Vendar pa se ti poslanci za svoja stališča najprej borijo znotraj same politične skupine.

Pri tem se je Janša obregnil ob Grimsov način delovanja. Kot je dejal, drugi poslanci »ne nastopajo na konferencah drugih poslanskih skupin kot predstavniki EPP brez vednosti in soglasja skupine. Takšni solistični nastopi večkrat oblikovanje dobrega kompromisa prej otežijo kot omogočijo«, je zatrdil.

Prvak SDS pri tem ugotavlja, da "osnovni problem ni v vsebini, ampak v formi". To kaže tudi izid sredinega glasovanja v politični skupini EPP. Izključitev Grimsa je namreč podprlo kar 131 poslancev, proti jih je bilo sedem, pretežno slovenskih poslancev. »Za ta rigorozni ukrep so glasovale tudi delegacije strank, ki v EPP zagovarjajo enako ostra ali celo ostrejša stališča do nekaterih vprašanj,« poudarja Janša.

»Ko si član nekega kluba, ne moreš nastopati tako, da vsak stavek začneš s prvo osebo ednine, ignoriraš pa pravila, ki veljajo za vse ostale,« še dodaja.

Janša tudi meni, da je izključitev Branka Grimsa iz politične skupine EPP za to skupino "minorna zadeva", za SDS pa velika škoda, saj se z Grimsovo izključitvijo moč poslanske skupine SDS v EPP zmanjšuje za četrtino, temu primerno pa tudi vpliv stranke na sprejemanje odločitev v Evropskem parlamentu.

Poslanci EPP so v sredo podprli predlog o izključitvi Grimsa iz skupine

O predlogu izključitve so odločali, potem ko je prejšnji teden izključitev Grimsa uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

V skupini so Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitali pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Branko GrimsJanez JanšaEvropska ljudska stranka
ZADNJE NOVICE
18:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Nenadoma mu je skočil pred avto: ob 4.10 trčil v divjega prašiča

Zgodilo se je med vožnjo iz naselja Manče proti regionalni cesti.
9. 7. 2026 | 18:11
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
OBRATI

Mali električni križanec iz Evrope za Evropo (FOTO)

Letos kia EV2 v Sloveniji meri na 300 do 350 kupcev; v tekmo z renaultom 4, volkswagnom ID. polo, škodo epiq.
Gašper Boncelj9. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
POLETNI LIBIDO

Seksologinja pojasnjuje, kako vročina vpliva na spolno željo

Pri nekaterih se spolna želja okrepi, pri drugih skoraj izgine.
9. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: pred mlajem Luna odpira vrata skritih resnic

Astro napoved za petek, 10. julija 2026.
9. 7. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
OPEHARJENI DELAVCI

Marko odškodnine ni dočakal, umrl je! Pretresljivo zgodba delavca, ki je delal tudi za poslanca Borisa Mijiča

Gradbincu delodajalci niso plačevali socialnih prispevkov. Marko je umrl bo težki bolezni, sodba pa je prišla nekaj mesecev po njegovi smrti. Delavec je verjel v pravno državo, a na koncu je bil žrtev sistema.
Nina Čakarić9. 7. 2026 | 17:45
17:35
Šport  |  Tekme
TOUR DE FRANCE 2026

Veličastna predstava Pogačarja: s prepričljivo zmago vnovič v rumenem

Za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Touru, potem ko je bil najboljši še v tretji etapi
9. 7. 2026 | 17:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki