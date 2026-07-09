Oglasil se je premier Janša, izključitev Grimsa obžaluje: Tretjič ni bilo mogoče

Predsednik SDS Janez Janša je danes izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP). V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili v vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine.

Kot je Janša navedel v daljšem zapisu, je to bil tretji tak poskus oziroma predlog izključitve poslanca SDS Grimsa. »Dvakrat sem dosegel, da predlog njegove izključitve ni prišel do formalne procedure. Tretjič ni bilo mogoče,« je zapisal in dodal, da »slika ni črno bela in problem ni pretežno v vsebini, ampak v fair playu«.

V nadaljevanju je pojasnil, da so znotraj EPP, ki je konfederacija nacionalnih strank, številni poslanci, ki zagovarjajo podobna ali celo ostrejša stališča med drugim glede migracij, varnosti in zelenega prehoda kot Branko Grims. Vendar pa se ti poslanci za svoja stališča najprej borijo znotraj same politične skupine.

Pri tem se je Janša obregnil ob Grimsov način delovanja. Kot je dejal, drugi poslanci »ne nastopajo na konferencah drugih poslanskih skupin kot predstavniki EPP brez vednosti in soglasja skupine. Takšni solistični nastopi večkrat oblikovanje dobrega kompromisa prej otežijo kot omogočijo«, je zatrdil.

Prvak SDS pri tem ugotavlja, da "osnovni problem ni v vsebini, ampak v formi". To kaže tudi izid sredinega glasovanja v politični skupini EPP. Izključitev Grimsa je namreč podprlo kar 131 poslancev, proti jih je bilo sedem, pretežno slovenskih poslancev. »Za ta rigorozni ukrep so glasovale tudi delegacije strank, ki v EPP zagovarjajo enako ostra ali celo ostrejša stališča do nekaterih vprašanj,« poudarja Janša.

»Ko si član nekega kluba, ne moreš nastopati tako, da vsak stavek začneš s prvo osebo ednine, ignoriraš pa pravila, ki veljajo za vse ostale,« še dodaja.

Janša tudi meni, da je izključitev Branka Grimsa iz politične skupine EPP za to skupino "minorna zadeva", za SDS pa velika škoda, saj se z Grimsovo izključitvijo moč poslanske skupine SDS v EPP zmanjšuje za četrtino, temu primerno pa tudi vpliv stranke na sprejemanje odločitev v Evropskem parlamentu.

Poslanci EPP so v sredo podprli predlog o izključitvi Grimsa iz skupine

O predlogu izključitve so odločali, potem ko je prejšnji teden izključitev Grimsa uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

V skupini so Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitali pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam.