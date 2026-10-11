Oglasil se je Robert Golob, za ljudi ima sporočilo (VIDEO)

Prvak največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob se je na volišče v Ljubljani odpravil sredi dneva. Kot je dejal ob oddaji glasu na referendumskem četvercu, je današnji dan pomemben, ker daje vsem volivcem priložnost, da oblastnikom povedo svoje mnenje o njih. Vsak referendum je test demokracije, je dejal.

Golob se je v izjavi za medije ob oddaji glasu odzval na besede premierja Janeza Janše, da so današnji referendumi test zdrave pameti. »Predsedniku vlade bi predlagal, da se nekoliko zresni. Vsak referendum je predvsem test demokracije, je test svobode ljudi do odločanja in predvsem je test ponižnosti tistih, ki so na oblasti, da spoštujejo voljo ljudi,« je prepričan Golob. »Danes je test vseh nas, da povemo, v kakšni državi želimo živeti, vse ostalo so samo manipulacije,« je pristavil.

Šteje vsak glas

Zatrdil je, da bodo v Svobodi spoštovali voljo ljudi, kljub razmeroma visoki udeležbi do zdaj pa je opozoril, da na koncu šteje vsak glas. Tako kot predsednica republike Nataša Pirc Musar je v odgovoru na novinarska vprašanja tudi Golob podprl idejo o referendumskem dnevu ali dveh na leto, saj bi to po njegovem mnenju ob napovedi velikega števila referendumov ljudem olajšalo odločanje.

Danes volivci odločajo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter se na treh posvetovalnih referendumih izrekajo o ukinitvi RTV-prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo odprta do 19. ure.