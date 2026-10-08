Oglasil se je vnuk hudo poškodovanega kolesarja, ki ga je voznik avtomobila zbil, nato pa peš pobegnil: »Še vedno je v komi«

Družina 73-letnega kolesarja, ki je bil konec septembra izredno hudo poškodovan v prometni nesreči na Bregu pri Mežici, še vedno čaka na novico, ki si jo želi bolj kot karkoli drugega – da bi se njihov dedek zbudil. Nesreča se je zgodila 30. septembra okoli 17.30 na cesti med Mežico in Črno na Koroškem. Po ugotovitvah policije je voznik osebnega avtomobila v nepreglednem desnem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas, trčil v robnik in leseno ograjo ob kolesarski stezi, nato pa v 73-letnega kolesarja, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor. Voznik in sopotnik sta po nesreči vozilo zapustila in peš pobegnila, ne da bi poškodovanemu nudila pomoč.

Z vnukom hudo poškodovanega 73-letnega kolesarja, Janom Ocepkom, smo govorili o trenutkih po nesreči in o tem, kako težke dni trenutno preživlja njegova družina. »Dedi se je s kolesom vračal domov v Mežico, ko je vanj trčil avtomobil. Sam dogodka nisem videl, saj sem bil službeno v tujini. Poklicala me je mama in mi povedala, kaj se je zgodilo,« je povedal za Slovenske novice. Podrobnosti dedkovih poškodb zaradi zasebnosti ne želi razkrivati, pove pa, da so te izredno hude. »Utrpel je več zlomov skeleta in hrbtenice ter hudo poškodbo glave, zaradi katere so ga dali v umetno komo.« Dedek je še vedno v bolnišnici. »Še vedno je v komi. Ni se še zbudil. Upamo, da se čim prej zbudi, potem pa ga čaka še veliko fizioterapije in zdravljenja.«

Pobegnila voznik in sopotnik

Jana še posebej boli dejstvo, da sta osebi iz avtomobila po trčenju kraj zapustili. Policija je pozneje oba izsledila. Voznika so kazensko ovadili zaradi suma odvzema motornega vozila, nevarne vožnje v cestnem prometu ter zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Za navedena kazniva dejanja so po navedbah policije zagrožene zaporne kazni, katerih zgornje meje skupaj znašajo do 13 let. Sopotnika bodo ovadili zaradi suma opustitve pomoči.

Jan pravi, da je družina v dneh po nesreči dobila tudi številne informacije o tem, kaj naj bi se dogajalo tik pred trčenjem in po njem. »Tik preden sta zbila dedka, naj bi ju videli, kako se peljeta v smeri Črne na Koroškem s pločevinko piva v roki ter prehitro in nevarno,« nam je povedal. Po njegovih besedah se zgodba z begom s kraja nesreče ni končala. »Vpletene naj bi bile tudi druge osebe, ki so jima pomagale pobegniti pred policijo. Sprva iz Mežice pozneje pa naj bi vedeli tudi, kje se skrivata, in tega niso prijavili policiji,« trdi Jan. Kot pravi, naj bi se eden od vpletenih pozneje sam predal policiji, drugega pa naj bi policisti prijeli na območju Raven na Koroškem. Jan je prepričan, da pri begu ni šlo zgolj za ravnanje dveh oseb. »Po mojih informacijah tja ni prišel sam. Osebe, ki naj bi mu pri tem pomagale, pa naj bi bile trenutno še na prostosti,« pravi.

Ob tem želi posebej izpostaviti ljudi, ki so policiji pomagali pri iskanju. »Rad bi pohvalil vse, ki so na svoj način pomagali pri aretaciji. Nekateri tudi anonimno, ker se niso želeli izpostavljati,« je povedal. Jeza zaradi tega, da je svojec po trčenju ostal hudo poškodovan na cesti, je v družini velika. Toda trenutno jim je najpomembnejše njegovo zdravstveno stanje. »Upamo samo, da se čim prej zbudi,« pravi Jan. Kaj bo sledilo, bo odvisno od posledic poškodb in njegovega okrevanja. Medtem se nadaljuje tudi kazenski postopek. Policija je voznika že privedla k preiskovalnemu sodniku.