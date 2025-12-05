Oglasila se je Nika Kovač: »Grozne novice iz Bruslja​« (FOTO in VIDEO)

My Voice, My Choice, ena največjih evropskih državljanskih pobud zadnjih let, ki se zavzema za zagotovljen dostop do varnega in dostopnega splava v EU, se je znašla na robu ključnega trenutka. Ekipa Inštituta 8. marec, ki je pobudo soustvarila in vodila njeno evropsko mobilizacijo, se te dni sooča s kombinacijo političnih pritiskov, proceduralnih manevrov in celo s fizičnimi napadi. Nika Kovač je četrtek sporočila, da je bilo v Evropskem parlamentu razveljavljeno glasovanje, za katerega so bili prepričani, da je podprto. Po njenih besedah je šlo za sklep, ki so ga preobrnile desne politične skupine, s čimer je pobuda pristala »na točki nič«. Novo glasovanje je parlament prestavil na ponedeljek ob 19. uri. Po Nikinih besedah je to termin, ko poslanci praviloma še niso v Bruslju, saj jih večina pride ob torkih. Za pobudo to pomeni, da mora ekipa v izjemno kratkem času prepričati čim več evropskih poslank in poslancev, naj kljub nenavadnemu času pridejo na glasovanje. Kovač je opisala, da jim ljudje iz vse Evrope pišejo, da so šokirani, sama pa dodaja, da je to eden najbolj izčrpavajočih dni v parlamentu. Ekipa je žalostna in izmučena, a po njenih besedah »trmasta do konca.«

Incident na poti: napeta pot v Bruselj in prerezane gume

Že pred odhodom v Bruselj so članice ekipe doživele neprijeten napad. Neznanec je poškodoval njihovo vozilo in jim prerezal gume, zaradi česar se je potovanje začelo kaotično. Kovač je v objavi poudarila, da se jim je »ves dan vse podiralo«, a jih je hkrati razveselilo, da je z ekipo potovala tudi Metka Mencin, ki je prva podpisnica pobude in simbol začetkov gibanja. Pobuda My Voice, My Choice je avgusta dosegla več kot milijon potrjenih podpisov evropskih državljanov, kar jo umešča med najuspešnejše državljanske pobude doslej. S tem je odprla razpravo o tem, kako v EU zagotoviti dostop do varnega splava ženskam, ki ga v svojih državah nimajo. Organizatorice Inštituta 8. marec poudarjajo, da pobuda ne posega v zakonodajo posameznih držav, temveč predlaga oblikovanje finančnega mehanizma, ki bi ženskam omogočil dostop do zdravstvene oskrbe v drugi državi članici, če je doma ne bi mogle dobiti.

Pobuda ima široko mrežo podpornikov, med njimi tudi evropske poslance iz različnih političnih skupin in nekatere evropske voditelje. A poleg podpore je deležna tudi ostrega nasprotovanja konservativnih in skrajno desnih politikov, ki opozarjajo na pristojnosti držav članic in nestrinjanje z vključevanjem EU v področje reproduktivnih pravic. Kljub temu so pobudnice že večkrat poudarile, da evropske institucije lahko dopolnjujejo nacionalne zdravstvene sisteme, kadar gre za varnost državljank in državljanov.

»Če ponedeljek pade, pade vse«

Pred prihajajočim ponedeljkom se v Bruslju bije bitka za vsak glas. Kovač pravi, da bodo v naslednjih dneh poskusile znova postaviti stvari na svoje mesto in se pogovoriti z vsemi, ki bi lahko podprli resolucijo. Če glasovanje pade, bo institucionalna pot pobude končana. Kljub težki situaciji ekipa ostaja odločna. Kovač poudarja, da ne misli odnehati: »Prihajajo najtežji dnevi, ampak vem, da bomo naredile vse, da dobimo glasove.«