Oglasila se je prijateljica Pirc Musarjeve: »Sem le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo«

Prijateljica predsednice republike Nataše Pirc Musar, Rusinja s slovenskim državljanstvom Viktorija Krivolucka, je v intervjuju za Mladino zavrnila namige, da bi kadar koli sodelovala z rusko, slovensko ali katero drugo obveščevalno službo. Kot je v povzetku intervjuja poročala STA, je zaradi očitkov prizadeta, obenem pa meni, da sama ni glavna tarča napadov. »Sem le orožje, ki ga uporabljajo zoper Natašo. Moj greh je, da sem njena prijateljica,« je dejala. Zatrdila je tudi, da ničesar ne ve o tajnih dokumentih, depešah ali političnih strategijah predsednice, saj naj bi Pirc Musarjeva strogo ločevala prijateljstvo od službenih zadev. Na namigovanja o svoji domnevni povezanosti z obveščevalnimi službami je odgovorila, da lahko svoje zanikanje ponovi »stokrat«, pa ji nekateri kljub temu ne bodo verjeli.

Jegličeve funkcije ni poznala

Kot še povzema STA, se je Krivolucka rodila v Krasnojarsku v Sibiriji, končala študij ekonomije in se v devetdesetih letih zaposlila v trgovini, kjer je spoznala Romana Jegliča. Trdi, da takrat ni vedela, da je v Sloveniji delal za obveščevalno službo. Pozneje je sodelovala s podjetjem Svea in skrbela za poslovne povezave med Zasavjem in Rusijo. Njeno življenje je leta 2007 močno zaznamovala prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. V obdobju sodnega postopka se je začela bolj posvečati bowlingu, prav prek tega športa pa je spoznala Natašo Pirc Musar. Ta naj bi ji v težkem obdobju pomagala psihično, pravno in tudi finančno. Po prestani zaporni kazni je nekaj časa delala prek podjetja zakoncev Pirc Musar, ta pa sta ji pomagala tudi pri nastanitvi.

Danes je Krivolucka zaposlena kot računovodja pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, še vedno pa je prokuristka Ruske dače in sodeluje v podjetju NET PRO SHOP, ki prodaja opremo za bowling. Slovensko državljanstvo je pridobila tudi zaradi nastopanja za slovensko reprezentanco v bowlingu, za katero je osvojila pet medalj na mediteranskem prvenstvu in dvakrat nastopila na evropskem prvenstvu. Na vprašanje o varnostnem preverjanju je za Mladino dejala, da je Sova javno potrdila, da so jo preverili in pri njej niso zaznali posebnosti. V Rusiji je bila nazadnje leta 2024, stike pa še vedno ohranja z družino, prijatelji in nekdanjimi sošolci.