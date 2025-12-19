Oglasila sta se starša malega Urbana, ki je kot prvi na svetu prejel gensko terapijo za sindrom CTNNB1

Deček Urban je kot prvi otrok na svetu prejel gensko nadomestno terapijo za sindrom CTNNB1. V UKC Ljubljana se je sredi decembra začela klinična študija GAIN-CTNNB1, Urban pa je terapijo prejel prejšnji teden. Zdravilo se po njem imenuje urbagen. Njegova starša, Špela in Samo Mirošević, sta se oglasila na Facebooku in z zapisom, polnim čustev, sporočila: to, kar je še včeraj delovalo nedosegljivo, je danes resničnost.

»Danes lahko to končno napišem …«

Starša sta na Facebooku zapisala, da sta ob tem prelomnem dogodku pisala »s solznimi očmi in velikim ponosom«, saj je njun sin Urban postal prvi otrok na svetu, ki je prejel gensko nadomestno terapijo za sindrom CTNNB1.« Pojasnila sta, da je bila težka odločitev, ko sta sina predala v roke zdravnikom: »S Samom sva 10. decembra 2025 sprejela eno izmed najtežjih odločitev v najinem življenju. Urbana sva predala v roke široke medicinske ekipe na UKC Ljubljana. Odločitev ni bila lahka, a sva jo sprejela mirno, z velikim zaupanjem in spoštovanjem do ekipe, ki stoji za tem posegom in to pot hodi z nami že leta. Klinična študija poteka pod vodstvom Prof. dr. Damjana Osredkarja, ki je bil v zadnjih letih steber kliničnega razvoja našega programa. Poseg je potekal natančno po protokolu. Urban je danes že doma, počuti se dobro, je vesel in zadovoljen. Zdravilo je sprejel brez večjih težav in upamo, da bo tako tudi ostalo.«

Urbanov primer pomeni začetek klinične študije, v kateri bo gensko terapijo za sindrom CTNNB1 lahko prejelo več otrok iz Slovenije in tujine. FOTO: Osebni arhiv

»Zato ta trenutek za nas ni konec poti, ampak verjetno šele začetek.«

Dodala sta, da v Slovenijo v prihodnjih mesecih oziroma dveh letih pričakujejo še najmanj 11 otrok, ki bodo zdravilo prejeli po enakem postopku: »V naslednjih mesecih oziroma dveh letih pričakujemo, da bo v Slovenijo prišlo še vsaj 11 drugih otrok, ki bodo po enakem postopku prejeli to zdravilo.« Hkrati že načrtujejo nadaljnje aktivnosti, s katerimi bi zdravilo lahko pripeljali do še večjega števila pacientov, tudi v drugih državah.

Starša sta razkrila tudi razsežnost finančnega zalogaja: »Za razvoj zdravila je bilo skupaj zbranih več kot 5 milijonov evrov …« Ob tem sta navedla, da sta približno dva milijona zbrali dobrodelni akciji v Sloveniji, dva milijona v tujini z organizacijami in akcijami staršev, ter še milijon z državno podporo vlade Roberta Goloba, predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstvu za zdravje. Spomnila sta tudi na zakonodajno spremembo: »Prav sprememba zakonodaje, ki jo je vlada sprejela novembra 2024, je prvič omogočila sofinanciranje razvoja nekomercialnih naprednih zdravil za redke bolezni …«

Kaj se je zgodilo v UKC Ljubljana

V UKC Ljubljana se je sredi decembra začela klinična študija GAIN-CTNNB1, v kateri bo najmanj 12 otrok prejelo gensko nadomestno terapijo. Predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na pediatrični kliniki Damjan Osredkar je povedal, da je študija trenutno v fazi I/II – to pomeni, da ocenjujejo predvsem varnost zdravila, spremljajo pa tudi učinkovitost, ki bi se lahko pokazala približno v dveh mesecih.

Urban je bil najprej operiran in prejel zdravilo, nato je en dan preživel v intenzivni enoti, potem pa so ga v bolnišnici spremljali še en teden. Prvi dnevi so potekali brez zapletov, pred dvema dnevoma so ga odpustili domov. Zdaj ga bodo opazovali tri mesece, preden bo terapijo lahko prejel naslednji otrok.

Kirurg Peter Spazzapan je povedal, da so zdravilo vbrizgali v centralne možganske strukture, postopek pa je potekal varno in uspešno: »Prvi uspeh nas navdaja z optimizmom, da bomo enako uspešni tudi v drugih primerih.«

Prvič na svetu, nastalo tudi s slovenskim znanjem

Osredkar je poudaril, da gre za sploh prvo zdravilo za ta sindrom na svetu, razvito s pretežno slovenskim znanjem. Ključni del zgodbe je tudi, da je razvoj terapije skozi vse korake opravila neprofitna organizacija, kar se zgodi zelo redko. Urbanova mama Špela Miroševič je spomnila, da je bil Urban leta 2020 najmlajši otrok na svetu, diagnosticiran s sindromom CTNNB1 – in da brez hitre diagnoze tega programa danes ne bi bilo. Povedala je tudi, da se Urban po prejemu terapije počuti dobro.

Kaj je sindrom CTNNB1

Sindrom CTNNB1 je nevrorazvojnA motnja, ki jo povzročajo de novo točkovne mutacije, ki vodijo do izgube funkcije v enem izmed alelov gena CTNNB1. Stanje so prvič opredelili leta 2012 na Nizozemskem. Danes je diagnosticirano pri približno 500 bolnikih na svetu, a v UKC Ljubljana opozarjajo, da je to število verjetno podcenjeno.