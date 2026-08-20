Oglejte si fotogalerijo prihoda Dončićeve ekipe Lakersov v Ljubljano (FOTO in VIDEO)

Košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakersov so danes okoli poldneva pristali na Letališču Jožeta Pučnika, s čimer se je začel njihov štiridnevni obisk Slovenije v organizaciji Luke Dončića. Na letališču so se pred oboževalci precej spretno skrili, nekoliko bolj živahno pa je bilo pred ljubljanskim hotelom InterContinental, kjer so jih čakali tako navijači kot mediji.

Tisti, ki so upali, da bodo v središču Ljubljane zagledali tudi slovenskega košarkarskega asa, pa so ostali praznih rok. Na prihod Luke Dončića smo čakali kar nekaj časa, prav tako številni oboževalci, ki so upali, da bodo na enem mestu videli večji del ekipe, a zaman.

Med tistimi, ki smo jih vendarle lahko opazili, je bil Austin Reaves, ki naj bi bil v novi sezoni ena glavnih Dončićevih opor. Med igralci, ki naj bi v teh dneh obiskali Slovenijo, so še Bronny James, Dalton Knecht, Jake LaRavia, Jarred Vanderbilt, Adou Thiero, Chris Mañon, Walker Kessler, Quentin Grimes, Jaden Hardy, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Ziaire Williams in Matisse Thybulle. Gre za precej prenovljeno zasedbo Lakersov, saj so poleti v moštvo pripeljali več novih obrazov.

Jezerniki bodo v Sloveniji predvidoma ostali do 24. avgusta. Štiridnevno druženje je namenjeno predvsem povezovanju ekipe pred novo sezono, na programu pa naj bi bili treningi, golf, ogled Ljubljane in njenih znamenitosti ter obisk nekaterih Dončićevih priljubljenih restavracij.

S katerim letalom so prispeli in kako je bilo ob prihodu zvezdnikov lige NBA pred ljubljanskim hotelom, si oglejte v naši fotogaleriji.

Austin Reaves. FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Druznik

FOTO: Matej Družnik

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

Austin Reaves. FOTO: STA

FOTO: Sta