Oglejte si, kako so gradili drugi tir (VIDEO)

Z izgradnjo nove, 27-kilometrske povezave, želi Slovenija odstraniti ozko grlo na železniškem odseku med Divačo in Koprom, da bi zagotovili dolgoročno zmogljivost infrastrukture železniškega prometa v Sloveniji in posledično povečanje konkurenčnosti gospodarstva, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Glavni cilji projekta so povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti, skrajšanje železniške razdalje in potovalnega časa ter povečanje največje možne hitrosti vlakov na odseku do 160 kilometrov na uro.Investicijski stroški projekta so znašali 1,1 milijarde evrov, pri čemer je država pridobila skupno skoraj 390 milijonov evrov nepovratnih sredstev EU. Ob zaključku drugega tira potekajo tudi aktivnosti na vzporednem, tako imenovanem levem tiru, s čimer bo zagotovljena polna dvotirnost proge, so spomnili v Golobovem kabinetu. Premier Robert Golob bo danes zbrane tudi nagovoril, pred tem pa se bo udeležil vožnje s preizkusnim vlakom.

Od 27,1 kilometra drugega tira je kar približno 20 kilometrov trase v predorih. Skupaj z varnostnimi servisnimi cevmi je bilo zgrajenih 37,4 kilometra predorskih cevi, kar je več, kot je bilo zgrajenih vseh predorov na slovenskih avtocestah v zadnjih treh desetletjih. Zaradi drugega tira bo na cestah 6000 tovornjakov manj, pot od Kopra do Ljubljane pa bo krajša za trideset minut.

Današnji slovesni dogodek s prvo uradno vožnjo vlaka po drugem tiru v živo ves dan spremljamo tudi na Slovenskih novicah. Vabljeni v našo družbo.