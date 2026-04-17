Oglejte si posnetke s premiere cirkuškega spektakla Cirque Du Soleil, ki osvaja Stožice (VIDEO)

Ljubljana je sinoči zaživela v cirkuškem ritmu. V Stožicah se začel štiridnevni spektakel OVO, Cirque du Soleil, ki sicer že 17 let navdušuje po svetu. Predstava je bila do danes še dodatno dovršena, akrobatsko in vizualno, in je prava paša za oči, V spodnjih videoposnetkih lahko pokukate, kaj vse človeško telo zmore, ko se preobrazi v fantazijski svet žuželk. Svetovno znani akrobati so s svojimi gibi navdušili z vrhunskim nastopom v dvorani Stožice.

Predstava OVO, kar v portugalščini pomeni jajce, je obiskovalce popeljala v fantazijski ekosistem poln življenja, kjer žuželke živijo svoje dni – plešejo, frfotajo, se borijo in iščejo ljubezen. Že na začetku je gledalce presenetilo ogromno jajce na odru, simbol rojstva in novega začetka, ki je postalo tudi os celotne zgodbe.

Na odru smo videli številne vrhunske točke tega cirkuškega globalni fenomen, ki ga poznajo milijoni po svetu - nadarjene mravlje so z neverjetno spretnostjo žonglirale s kiviji, koruznimi storži in drugimi rekviziti, kar je občinstvo navduševalo s svojo kompleksnostjo in ritmom. Sledila je izjemna akrobatska točka, kjer se je akrobat kot živahna kačja pastirica uravnoteževal na vrtečem se bloku, ter čutna preobrazba akrobata v kokonu na svilenih trakih, ki je očarala s svojo nežnostjo in močjo hkrati.

Barvita točka dveh metuljev, ki sta lebdela nad odrom na dvojni vrvi, in ogenj diabolov, ki so leteli skozi zrak v rokah svetlečih umetnikov, sta dodatno dvignila napetost in občutek čarovnije. Skrivnostna točka srebrnega pajka na zibajoči žici je gledalcem jemala dih, medtem ko so kobilice in skarabeji s svojo energijo napolnili oder z neustavljivo dinamiko na trampolinu.

Ljubljana bo ta spektakel občudovala še vse do nedelje. Nekaj vstopnic je še na voljo, organizatorji pa pravijo, da je zanimanje dobro. Toliko energije, barv in akrobatskih mojstrovin na enem odru je redko videti in predstava OVO zagotovo postavlja nove meje sodobnega cirkusa. Več v članku na tem naslovu.