SILVESTROVANJE

Od Šank Rock do siren reševalcev: tako so potekala silvestrovanja po Sloveniji

Silvesterski večer je v slovenskih mestih zaznamovalo praznično dogajanje, program je na silvestrskem odru spremljala tudi predsednica državnega zbora.
Ognjemet v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Ognjemet v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Ognjemet v Kamniku. FOTO: Facebook

Ognjemet v Kamniku. FOTO: Facebook

Ognjemet v Kopru. FOTO: Facebook

Ognjemet v Kopru. FOTO: Facebook

Na oder je stopila tudi Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Facebook

Na oder je stopila tudi Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Facebook

Ognjemet v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec
Ognjemet v Kamniku. FOTO: Facebook
Ognjemet v Kopru. FOTO: Facebook
Na oder je stopila tudi Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Facebook
Kaja Grozina
 1. 1. 2026 | 13:57
 1. 1. 2026 | 14:00
1:53
Vstop v leto 2026 je v slovenskih mestih znova pokazal, da se odnos do ognjemetov spreminja. Medtem ko se številne občine iz leta v leto pogosteje odločajo za silvestrovanja brez pirotehnike, so drugod nebo vseeno presekali bliski in poki. V Ljubljanski prestolnici so se silvestrovanja odvijala na več prizoriščih, polnoč pa je pospremil petminutni ognjemet na Ljubljanskem gradu.  Prav v Ljubljani je bilo tudi največ razprav o tem, ali je ognjemet v mestu še smiseln, a prestolnica je pri tradiciji vztrajala, medtem ko se je velik del drugih občin odločal drugače. 

Ognjemet v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec
Ognjemet v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

V Kamniku je bil ognjemet del uradnega silvestrskega dogajanja na prostem. Občina je pred dogodkom napovedala, da bo praznično nebo razsvetlil ognjemet, s katerim bodo pospremili odštevanje v novo leto. 

Ognjemet v Kamniku. FOTO: Facebook
Ognjemet v Kamniku. FOTO: Facebook

Maribor je novo leto pričakal z velikim silvestrovanjem v središču mesta, kjer je bil Trg Leona Štuklja tradicionalno osrednje prizorišče večera. 

V Kopru je bil poudarek silvestrovanja predvsem na odru in koncertnem programu. Za razpoloženje je poskrbela glasbena skupina Šank Rock, obisk pa je bil kljub nizkim temperaturam dober. Na oder je stopila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič

Ognjemet v Kopru. FOTO: Facebook
Ognjemet v Kopru. FOTO: Facebook
Na oder je stopila tudi Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Facebook
Na oder je stopila tudi Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Facebook

Namesto ognjemeta luči in sirene 

UKC Ljubljana je silvestrski večer na ljubljanski urgenci opisal kot tradicionalen trenutek povezanosti. Zaposleni so v nočni izmeni na urgenci skupaj pričakali reševalce, ki so pripeljali z lučkami in sirenami. Poklon razumejo kot simbol skupnosti in želje po zdravem ter srečnem novem letu.

