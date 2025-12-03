Ognjeni zublji zajeli hišo: znano, kolikšna je škoda

V nedeljo ob 20.55 je na Novovaški cesti v Žireh zagorel stanovanjski objekt. Ko so na kraj prispeli gasilci, je bil požar na stanovanjskem delu hiše že močno razvit in je zajel tudi ostrešje. Enote PGD Dobračeva, PGD Žiri, PGD Račeva in PGD Brekovice so ogenj omejile ter preprečile, da bi se razširil na del stavbe, kjer se nahaja hlev. Požar so pogasili in pregledali celoten objekt.

Požar zajel hišo. FOTO: PGD Koroška Bela

Vzrok še ni znan

Kot so nam sporočili iz Policijske uprave Kranj, so bili škofjeloški policisti o požaru obveščeni nekaj minut pred 21. uro. Kraj so zavarovali in naslednji dan opravili ogled. Vzrok požara in okoliščine dogodka še niso znani, saj preiskava še poteka. Po nestrokovni oceni je nastalo približno 40.000 evrov materialne škode. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.