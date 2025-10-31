Ogorčeni Ljubljančan: »Slovenskega jezika praktično ni, spominja na neke čase iz prejšnjega stoletja«

Na spletni strani, kjer lahko prebivalci Ljubljane županu in pristojnim službam zaupajo, kje jih čevelj žuli, se je oglasil Ljubljančan, ki ga je zmotila vedno pogostejša uporaba angleščine v imenih trgovin, gostinskih lokalov in drugih obratov.

»Ko se sprehodiš skozi center mesta, so praktično vse table lokalov, trgovin ipd. v angleškem jeziku, Slovenskega praktično ni,« je navedel motečo podrobnost iz svoje okolice ter mestno upravo vprašal, kaj naredi za ohranjanje slovenskega jezika. »Spominja na neke čase iz prejšnjega stoletja, ko je v Ljubljani prav tako prevladoval tuj jezik,« je še zapisal Ljubljančan.

Na njegov zapis se je odzval ljubljanski župan Zoran Janković, ki je pojasnil, da Mestna občina Ljubljana nadzora nad rabo slovenščine ne izvaja, ustrezna raba slovenskega jezika pa je v pristojnosti tržnega inšpektorata, Inšpektorata za kulturo in medije ter drugih pristojnih inšpektoratov za specifična področja. Žal tudi ti nimajo vpliva na to, kako lastniki svoje lokale poimenujejo.

Zakon o javni rabi slovenščine namreč določa samo to, da »morajo vsi subjekti s svojimi strankami poslovati v slovenščini, kar pomeni, da ne sme biti stopnja znanja slovenskega jezika ničelna«.

»Globalizacija in prisotnost tujih obiskovalcev prinašata tudi to, da se v mestnem prostoru pogosto uporablja več jezikov. Kljub temu Mestna uprava MOL pri vseh svojih ureditvah, znakih in oznakah dosledno uporablja slovenski jezik, s čimer zagotavlja, da je slovenski jezik prisoten in negovan v javnem prostoru,« je v odgovoru še zapisal župan Janković.

