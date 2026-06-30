Ogorčenje na Bledu: Občinski redarji napisali 200 evrov kazni za posedanje v senci, ljudje popenili

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki je na družbenem omrežju Facebook objavil opozorilo, ki je med uporabniki sprožilo val ogorčenja in buren odziv. Inšpektorat je javnost obvestil, da v času visoke turistične sezone občinski redarji vsakodnevno izvajamo nadzor javnih površin v ožjem središču Bleda. Posebej so izpostavili priobalni pas med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice, ki po njihovih navedbah ni namenjen kopanju ali poležavanju. Območje je ograjeno in označeno z opozorilnimi tablami, redarji pa na terenu zaznavajo številne kršitve. Za nespoštovanje teh pravil je predpisana globa v višini 200 evrov.

Kot alternativo so na inšpektoratu navedli urejene prostore pod Stražo, kamor preusmerjajo tiste, ki si želijo počitka v senci dreves, tam pa so na voljo tudi ležalniki in poseben prostor za pse. Objavo so zaključili z zahvalo vsem, ki s spoštovanjem pravil pomagajo ohranjati naravne danosti Bleda, varovati obalo pred erozijo ter prispevati k prijetnemu okolju za domačine in obiskovalce.

»Turizem smo redarji«

Objava je takoj naletela na ostre odzive komentatorjev, ki inšpektoratu očitajo nesramnost, pomanjkanje empatije v času hudega vročinskega vala in nerazumno preganjanje ljudi iz sence. Na družbenem omrežju X se je odzval tudi nekdanji poslanec Rudi Medved, ki je zapisal: »To je po tisti znani, ne hodite k nam, samo nakažite dnar. Turizem smo redarji.«

Mnogi komentatorji so izpostavili, da gre za doseganje dna in kaznovanje ljudi, ki v ekstremni vročini iščejo zgolj kos sence. »Od kdaj je prepovedano sesti v senco pod drevo ali v katerokoli senco ob takšni vročini,« se je spraševal eden od uporabnikov, drugi pa je ironično dodal izmišljen pogovor: »Mami, kaj si danes počela v službi? Eh nič, enemu možakarju sem napisala kazen za 200 €, ker je sedel v senci pod drevesom.« Nekateri so šli v svojih izjavah še dlje, označili ukrepe za kršenje človekovih pravic ter opozorili, da se ljudje ob takšnem ravnanju ne bodo več vračali. Pojavile so se celo grožnje z nasiljem in metanjem redarjev v jezero ter opazke, ali na Bledu morda ponovno veljajo kovidni ukrepi.

Očitki o pomanjkanju logičnega razmišljanja

Ena od komentatork je delila svojo izkušnjo iz prejšnjega tedna, ko je opazovala redarko, ki je »brez empatije« pristopila k turistom, ki so nič hudega sluteč počivali v parku in verjetno niso poznali pravil. Poudarila je, da je v tujini sedenje na travi v parkih nekaj povsem normalnega. Opisala je tudi dogodek, ko je ista redarka ekspresno napisala kazen za napačno parkiranje tujcu pred rampo Vile Prešeren, ne da bi preverila okoliščine. Izkazalo se je, da se gostu rampa ni odprla, zato je šel z ženo peš do recepcije, vmes pa prejel obvestilo redarstva. »Malo več empatije in prijaznega pozdrava do ljudi bi bilo dobrodošlo. Pa tudi logičnega razmišljanja, zakaj nekdo pač parkira tam, kjer ne bi smel,« je zapisala domačinka.

Starejši obiskovalci so ob tem obujali spomine na preteklost, ko so bili avtomobili parkirani povsod okoli jezera, ljudje pa so s seboj prinašali hladilne torbe in malico: »Za vse je bil prostor in za domačine in za turiste. Zdaj je pa obratno.« Mnogi so opozorili, da s takšnimi pooblastili redarji dobivajo občutek, da so »šerifi divjega zahoda«.

Del javnosti ukrepe podpira: »Drugo kot udarec po denarnici ne pomaga«

Kljub prevladujočim kritikam pa so se pod objavo zvrstili tudi komentarji, ki delo redarstva odločno podpirajo. Nekateri delavci, ki so mesece delali na Bledu, so izpostavili neprimeren odnos obiskovalcev: »Lahko rečem: 1000 evrov bi pisal kazen turistim ... koliko smeti puščajo in kako se obnašajo ... tako da hvala občini, da ima redarje in opravljajo svoje delo pravilno.«

Podporniki poudarjajo, da je Bled turistična znamenitost svetovnega formata, kjer morata vladati red in disciplina. »Edino pravilno, slovenceljni še vedno ne razumejo, da je Bled znamenitost svetovnega nivoja. Drhali drugega kot udarec po denarnici itak nič ne pomaga,« je zapisal eden izmed njih. Drugi obiskovalec je opisal primer, ko sta moški in ženska ignorirala znake in se kopala pri privezu, ter pri tem razgnala labode in mlado račjo družino, zato poziva redarstvo, naj z nadzorom nadaljuje. Zagovorniki pravil opozarjajo še, da bi toleriranje takšnega vedenja hitro privedlo do piknikov na parkovnih zelenicah, tistim, ki se pritožujejo, pa sporočajo, naj se ne delajo 'revčkov', saj so pravila kršili zavestno.

Kaj pa vi menite? Ali naj velja red, ali so šli redarji resnično predaleč?