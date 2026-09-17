Ogorčenje zaradi Mijiča: Brutalen razredni pljunek v obraz vsakemu delovnemu človeku

Opozicijske stranke so se z ogorčenjem odzvale na imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je dolžan državi in nekdanjim zaposlenim v svojem podjetju, v delegacijo DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je vprašala o primernosti sedanjega pravnega okvira, ki omogoča takšna imenovanja.

V Gibanju Svoboda in Levici, kjer so bili zaradi imenovanja kritični do koalicije, so izpostavili, da je Svet Evrope vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic. »Koalicija je poslanca Borisa Mijiča imenovala v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope. Temeljno vodilo te organizacije je varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Poslanci SDS, NSi, Resnice in Demokratov torej menijo, da nas tam lahko ustrezno zastopa človek, ki na vsakem koraku izigrava našo zakonodajo, ne plačuje svojih delavcev, človek, ki je lagal o svoji izobrazbi ter nato še prepisal podjetja z dolgovi na Roka Snežiča,« je stranka Svoboda sporočila na Facebooku.

»Imenovanje poslanca Mijiča na tak položaj je za Slovenijo sramota, poudarjajo. V Levici so imenovanje obsodili kot "brutalen razredni pljunek v obraz vsakemu delovnemu človeku v tej državi" in zahtevali njegov takojšen preklic. Opozorili so, da v institucijo, ki je zgrajena na temeljih človekovih pravic, desna koalicija "pošilja človeka, ki ga resno bremenijo očitki o neplačevanju delavcev in socialnih prispevkov ter celo o ponarejanju njihovih podpisov".

V današnjem sporočilu za javnost so izpostavili, da Mijič ne sodi ne v DZ niti v Svet Evrope in da bi ga morali "nemudoma izključiti iz vseh javnih funkcij". Resnica je s predlogom tega imenovanja po njihovi oceni "povedala vse". V obeh strankah so še izpostavili, da se Mijič po poročanju medijev vozi z novim audijem in na obrobju Ljubljane gradi luksuzno stanovanjsko hišo.

Vonta razkrila dokument Resni.ce

Stranki sta se odzvali po objavi poslanke Svobode Tamara Vonta, ki je tudi članica delegacije DZ v PS SE . Vonta je na omrežju X v sredo objavila dokument poslanske skupine Resnice, s katerim je predsednika odbora za zunanjo politiko Franca Breznika 28. avgusta obvestila, da bo namesto vodje poslanske skupine Katje Kokot v delegaciji v PS SE nadomestni član poslanec Mijič.

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je na novinarsko vprašanje o primernosti imenovanja Mijiča v PS SE danes odgovorila, da je "zakonski okvir tak, da to omogoča" in da se je zato treba najprej vprašati, zakaj imamo tak zakonski okvir. Ocenila je, da se je "nujno potrebno pogovarjati, da bi bil tudi pravni okvir dejansko tak, ki bi omogočal, da bodo res primerni poslanci predstavniki v raznih mednarodnih odborih". »V optimalnih razmerah bi bilo najbolje, da so člani Parlamentarne skupščine sveta Evrope poslanci, ki imajo posebno afiniteto do človekovih pravic, pravne države, demokracije, ki so na tem področju že leta aktivni, ki tudi dajejo dober zgled z lastnimi ravnanji,« je dejala.

Izpostavila je, da v pristojnosti varuha ni, da odloča ali predlaga kadrovska vprašanja, in da je to avtonomija političnih strank in državnega zbora, da pa je pomembno, da posamezniki, ki so imenovani v odbore, zastopajo hkrati vrednote teh organizacij in da "seveda lahko tudi kredibilno zastopajo interese Slovenije oziroma stališča državnega zbora". Spomnila je, da je PS SE zadolžena tudi za volitve sodnikov na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) in da ima tudi vlogo glede spremljanja njegovih sodb.