ZELENA REGA

Ogrožena vrsta med listi solate znanega trgovca! Hitra reakcija najditeljev rešila življenje

Majhna žaba ogrožene vrste je presenetila najditelja v Kranju.
Zelena rega FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Zelena rega FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 27. 1. 2026 | 18:49
 27. 1. 2026 | 18:50
2:27
A+A-

Ta teden sta najditelja v Kranju odkrila nenavadno presenečenje – med listi solate znane trgovske verige v Sloveniji se je skrivala majhna žaba. Ko sta jo doma skrbno prala, sta nenadoma zagledala drobno dvoživko, ki je bila daleč od svojega naravnega okolja. Brez oklevanja sta ji zagotovila začasno bivališče in takoj obvestila pristojne. Žaba je bila napotena na Veterinarsko fakulteto, Kliniko za ptice, male sesalce in plazile, kjer so zanjo skrbeli nekaj dni. Po uspešni oskrbi je prišla nazaj k Veterini Golob, pripravljena za nadaljnjo nego in eventualni izpust v naravo.

Gre za vrsto, ki je bila leta 2023 uvrščena med ogrožene (IUCN Red List). Zelena rega ima posebne priseske na prstih, diha tudi skozi kožo in je občutljiva na onesnaženje. Samci se oglašajo z glasnimi klici, ki jih slišimo več sto metrov daleč, in s tem uravnavajo populacijo žuželk. Najditelja sta s svojo hitro in odgovorno reakcijo pokazala, kako lahko posamezniki rešujejo življenja divjih živali in prispevajo k ohranjanju narave.

Praktični nasveti, kako ukrepati, ko najdemo divjo žival:

  1. Ne stresajte in ne poškodujte živali. Če žival najdemo v nenavadnem okolju (npr. v trgovini ali stanovanju), jo previdno dvignite z rokavicami ali čisto krpo.
  2. Ustvarite začasno bivališče. Majhne živali postavite v čisto posodo s primerno vlago, temo in tišino.
  3. Pokličite strokovnjaka. Veterinarska fakulteta ali lokalni center za prostoživeče živali lahko zagotovi ustrezno oskrbo.
  4. Ne poskušajte hraniti divjih živali sami. Neprimerna hrana ali okolje lahko ogrozi njihovo preživetje.
  5. Opazujte, a ne motite. Divje živali so občutljive na stres, zmanjšajte hrup in stik.
  6. Pripravite na izpust. Če je žival primerna za vrnitev v naravo, jo strokovnjaki postopoma pripravijo na ponovno izpustitev.
  7. Podpirajte zaščito narave. Vsaka donacija ali prostovoljno sodelovanje v organizacijah, kot je Zavod Zlato oko, pomaga pri oskrbi ogroženih vrst.

