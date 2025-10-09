  • Delo d.o.o.
ŽELEZNIŠKA NESREČA

Ogrožena življenja v Ljubljani: na tire namerno postavil skalo, vanjo je trčil vlak (FOTO)

Podlost brez primere!
Potniški vlak je nekaj po 20. uri vozil iz Rakovnika proti Ljubljani, ko je trčil v skalo. FOTO: Slovenske železnice

Ob prvem ogledu so ugotovili, da je za zdaj neznani storilec skalo namerno postavil na desno tirnico. FOTO: Slovenske železnice

Vlak se je po trku ustavil približno 200 metrov od mesta dogodka, na mostu čez reko Ljubljanico. FOTO: Slovenske železnice

STA, N. B.
 9. 10. 2025 | 08:07
 9. 10. 2025 | 09:32
2:22
V Ljubljani je v sredo zvečer potniški vlak trčil v večjo skalo. Ob ogledu so ugotovili, da je bila skala na tire postavljena namerno, so sporočili iz Slovenskih železnic. Nihče od osebja in potnikov na vlaku ni bil poškodovan, bi pa dogodek lahko imel hude posledice, so opozorili. To je že drugi poseg v varnost železniškega prometa v zadnjih dneh.

Potniški vlak je nekaj po 20. uri vozil iz Rakovnika proti Ljubljani, ko je trčil v veliko skalo, veliko približno 40 krat 40 centimetrov. Ob prvem ogledu so ugotovili, da je za zdaj neznani storilec skalo namerno postavil na desno tirnico.

Potnike so evakuirali

Garnitura vlaka se je po trku ustavila približno 200 metrov od mesta dogodka - na mostu čez reko Ljubljanico. Vlak je kljub trku ostal na tirih in se tako izognil hujšim posledicam, so zapisali v Slovenskih železnicah.

V času dogodka je bilo na vlaku poleg osebja tudi okoli 30 potnikov, nihče v nesreči ni bil poškodovan. Na kraju so kmalu posredovali gasilci in okoli 21.20 uspešno evakuirali potnike. Zanje so organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Je pa po navedbah Slovenskih železnic pri trku nastala večja materialna škoda na povsem novi Stadlerjevi garnituri. Železniški promet je bil zaradi nesreče in ogleda kraja dogodka prekinjen do približno 22.30, nato pa znova sproščen in poteka brez posebnosti.

Neposredno ogrožajo življenja

V skupini Slovenske železnice so ostro obsodili tovrstna nerazumna dejanja, ki neposredno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih ter povzročajo veliko materialno škodo. Obenem so ponovno pozvali k odgovornemu ravnanju in ničelni toleranci do kakršnegakoli poseganja v železniško infrastrukturo.

Spomnili so, da gre za že drugi primer namernega in nerazumnega poseganja v varnost železniškega prometa v zadnjih dneh. Konec septembra so na postaji Bled Jezero prav tako ugotovili namerno poškodovanje signalnovarnostne naprave, pri katerem je hitra reakcija zaposlenih preprečila celo trčenje dveh potniških vlakov.

