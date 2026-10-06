Ojej, to pa je bilo težko gledati: poglejte, kako je Mijić ob tem vprašanju ostal brez besed (VIDEO)

Poslanec Resnice Boris Mijič kljub razkritjem o dolgovih njegovega nekdanjega podjetja in napačno navedeni izobrazbi poslanskega mesta ne namerava zapustiti. V pogovoru za pomursko TV IDEA je dejal, da bo tudi po 10. oktobru ostal poslanec in delo opravljal po najboljših močeh. Nekoliko manj suveren pa je bil, ko ga je novinarka vprašala, katere izkušnje ga kvalificirajo za sodelovanje v slovenski delegaciji v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

Mijiča je namreč konec septembra kolegij predsednika državnega zbora potrdil za nadomestnega člana stalne delegacije DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, kjer je zamenjal Katjo Kokot. Njegovo imenovanje je v delu opozicije sprožilo kritike prav zaradi vprašanj, ki so se v zadnjih mesecih odpirala glede njegovega poslovanja in izobrazbe.

»Kaj bi še lahko naštel ... hm, hm, hm«

V intervjuju za TV IDEA ga je voditeljica vprašala, katere svoje izkušnje bi navedel kot razlog, da Slovenijo zastopa v Svetu Evrope. Mijič je odgovor iskal nekaj časa: »Tukaj bi izpostavil ... recimo podjetništvo v Republiki Sloveniji ... oziroma gospodarstvo, če tako rečemo temu ... še kaj bi še lahko naštel, hm, hm, hm ...«

Po nekaj trenutkih mučnega premora je novinarka pogovor preusmerila na naslednjo temo.

(Oglejte si tukaj posnetek):

Prav njegove podjetniške izkušnje so sicer v zadnjih mesecih pod drobnogledom javnosti. V pogovoru je Mijič pojasnil, da je bilo od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države več kot polovica že poravnana, odprtih pa naj bi ostalo še približno 30 ali 40 odstotkov. Povedal je tudi, da je bil del obveznosti do nekdanjih zaposlenih že poplačan, preostanek pa namerava poravnati do konca leta.

Stevanović plačal 12.000 evrov

Del dolgov do nekdanjih delavcev je v višini 12.000 evrov poravnal predsednik Resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Mijič je v intervjuju pojasnil, da sta sklenila »moralni dogovor«, po katerem mu bo denar vrnil, vendar pisnega dogovora oziroma časovnice za vračilo nimata.

Mijič je spregovoril tudi o svoji izobrazbi. V javnosti se je pojavljal podatek, da je diplomirani inženir gradbeništva, sam pa je zdaj priznal, da študija ni dokončal. Pojasnil je, da je pri navedbi izobrazbe ob kandidaturi prišlo do napake pri izpolnjevanju obrazcev. Končal je srednjo gradbeno šolo, nato pa se je vpisal na izredni študij, ki ga ni zaključil.

Odstopiti ne namerava

Kljub vsemu Mijič zatrjuje, da bo poslanski mandat nadaljeval. »Moja dolžnost je, da obveznosti poplačam in tudi nadaljujem delo, ki sem ga začel kot poslanec, zato bom to delo opravljal naprej in ostal poslanec,« je povedal v intervjuju.

Njegovo nekdanje podjetje Progros je medtem zamenjalo lastnika. Mijič ga je prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, podjetje pa je bilo nato preimenovano v Klukec. Poslovanje podjetja in neporavnane obveznosti so bile v zadnjih mesecih predmet več medijskih razkritij.