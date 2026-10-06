  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOVOR

Ojej, to pa je bilo težko gledati: poglejte, kako je Mijić ob tem vprašanju ostal brez besed (VIDEO)

Boris Mijič ostaja poslanec, ob vprašanju o izkušnjah za Svet Evrope pa je iskal besede: »Hm, hm, hm ...«
Boris Mijič ostaja poslanec in tudi član slovenske delegacije pri Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. FOTO: Leon Vidic/delo
Boris Mijič ostaja poslanec in tudi član slovenske delegacije pri Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. FOTO: Leon Vidic/delo
N. Č.
 6. 10. 2026 | 13:48
 6. 10. 2026 | 14:07
3:20
A+A-

Poslanec Resnice Boris Mijič kljub razkritjem o dolgovih njegovega nekdanjega podjetja in napačno navedeni izobrazbi poslanskega mesta ne namerava zapustiti. V pogovoru za pomursko TV IDEA je dejal, da bo tudi po 10. oktobru ostal poslanec in delo opravljal po najboljših močeh. Nekoliko manj suveren pa je bil, ko ga je novinarka vprašala, katere izkušnje ga kvalificirajo za sodelovanje v slovenski delegaciji v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

Mijiča je namreč konec septembra kolegij predsednika državnega zbora potrdil za nadomestnega člana stalne delegacije DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, kjer je zamenjal Katjo Kokot. Njegovo imenovanje je v delu opozicije sprožilo kritike prav zaradi vprašanj, ki so se v zadnjih mesecih odpirala glede njegovega poslovanja in izobrazbe.

»Kaj bi še lahko naštel ... hm, hm, hm«

V intervjuju za TV IDEA ga je voditeljica vprašala, katere svoje izkušnje bi navedel kot razlog, da Slovenijo zastopa v Svetu Evrope. Mijič je odgovor iskal nekaj časa: »Tukaj bi izpostavil ... recimo podjetništvo v Republiki Sloveniji ... oziroma gospodarstvo, če tako rečemo temu ... še kaj bi še lahko naštel, hm, hm, hm ...«

Po nekaj trenutkih mučnega premora je novinarka pogovor preusmerila na naslednjo temo.

(Oglejte si tukaj posnetek):

Prav njegove podjetniške izkušnje so sicer v zadnjih mesecih pod drobnogledom javnosti. V pogovoru je Mijič pojasnil, da je bilo od približno 40.000 evrov odprtih obveznosti do države več kot polovica že poravnana, odprtih pa naj bi ostalo še približno 30 ali 40 odstotkov. Povedal je tudi, da je bil del obveznosti do nekdanjih zaposlenih že poplačan, preostanek pa namerava poravnati do konca leta.

Stevanović plačal 12.000 evrov

Del dolgov do nekdanjih delavcev je v višini 12.000 evrov poravnal predsednik Resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Mijič je v intervjuju pojasnil, da sta sklenila »moralni dogovor«, po katerem mu bo denar vrnil, vendar pisnega dogovora oziroma časovnice za vračilo nimata.

Mijič je spregovoril tudi o svoji izobrazbi. V javnosti se je pojavljal podatek, da je diplomirani inženir gradbeništva, sam pa je zdaj priznal, da študija ni dokončal. Pojasnil je, da je pri navedbi izobrazbe ob kandidaturi prišlo do napake pri izpolnjevanju obrazcev. Končal je srednjo gradbeno šolo, nato pa se je vpisal na izredni študij, ki ga ni zaključil.

Odstopiti ne namerava

Kljub vsemu Mijič zatrjuje, da bo poslanski mandat nadaljeval. »Moja dolžnost je, da obveznosti poplačam in tudi nadaljujem delo, ki sem ga začel kot poslanec, zato bom to delo opravljal naprej in ostal poslanec,« je povedal v intervjuju.

Njegovo nekdanje podjetje Progros je medtem zamenjalo lastnika. Mijič ga je prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, podjetje pa je bilo nato preimenovano v Klukec. Poslovanje podjetja in neporavnane obveznosti so bile v zadnjih mesecih predmet več medijskih razkritij.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

državni zborboris mijičSvet Evropeparlamentarna skupščina Sveta Evropepodjetjeresnica
ZADNJE NOVICE
15:35
Bulvar  |  Šokkast
DOLGOLETNO SODELOVANJE

Kakšen šef je Jože Potrebuješ? Tesni sodelavec razkril ozadje sodelovanja (VIDEO)

Že več kot 18 let sta sodelavca in prijatelja.
6. 10. 2026 | 15:35
15:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Policista sta težko verjela svojim očem, voznik po regionalni cesti drvel 191 km/h, pri tem še nepravilno prehiteval

Policista sta voznika škode octavie izmerila s sistemom Provida.
6. 10. 2026 | 15:31
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Od Prešerna do fuzije: glasbena pot ene najbolj samosvojih skupin pri nas

Skupina Panda je skozi štiri desetletja ostala zvesta svojemu prepoznavnemu zvoku.
Roman Turnšek6. 10. 2026 | 15:25
15:20
Novice  |  Svet
ZDRAVJE

Na Hrvaškem ustavili cepljenje dojenčkov proti tuberkulozi, zaznali neželeni učinke, ki prizadenejo kosti

Gre za previdnostni ukrep, ki bo veljal do konca preiskave morebitne težave s kakovostjo cepiva. Štiri prijave so prejeli v enem letu, prej ena v 20 letih.
6. 10. 2026 | 15:20
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SLABE KOMBINACIJE

Tri prehranska dopolnila, ki jih ni najbolje jemati z magnezijem

Magnezij je mineral, ki ga s prehrano marsikdo ne zaužije dovolj.
6. 10. 2026 | 15:00
14:37
Bulvar  |  Tuji trači
PO 34 LETIH ZAKONA

Govorice o ločitvi niso potihnile, zdaj je Barack Obama naredil pomembno gesto (FOTO)

Nekdanji ameriški predsednik je ob 34. obletnici zakona objavil skupno fotografijo z Michelle in ji namenil ljubeče sporočilo.
6. 10. 2026 | 14:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane precej več

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane precej več

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

Pomembne informacije za vsa mala podjetja

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Tudi kuža je lahko zavarovan. Mladi ga lahko zavarujejo ugodneje

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Zakaj Pogačar ni bil vedno najboljši (video)

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin5. 10. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako izgleda vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki