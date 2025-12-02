Ojoj, slovenska gimnazija preklicala zaposlitev kandidatu! Izvedela je, da je poročen z moškim

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer kandidata za delovno mesto zborovodje na eni izmed slovenskih gimnazij, ki je trdil, da je bil v postopku izbire diskriminiran zaradi svoje spolne usmerjenosti. Po preverjanju vseh zbranih dokazil se je izkazalo, da so njegove navedbe utemeljene, piše portal Mariborinfo.

Najprej izkazano zaupanje, nato preobrat

Kandidat je po uvodnem razgovoru prejel povabilo, da izvede poskusno vajo s šolskim zborom. Vaja je potekala uspešno, še isti dan pa ga je šola prosila, naj posreduje podatke za pripravo pogodbe o zaposlitvi. Te je predal, a pogodbe ni prejel, saj je bila oseba, pristojna za pripravo dokumenta, tisti dan odsotna zaradi bolezni.

Medtem je gimnazija na svojem profilu na družbenem omrežju objavila fotografijo kandidata in zapisala, da je prav on novi zborovodja. Le nekaj dni kasneje je sledil nepričakovani zasuk. Kandidata je poklical ravnatelj in ga vprašal, ali je res poročen z moškim. Ko je kandidat to potrdil, mu je ravnatelj sporočil, da ga zaradi tega ne morejo zaposliti. Šokiran kandidat je še isti dan poklical ravnatelja nazaj in ga poskušal spodbuditi k ponovnemu premisleku. Celoten pogovor je posnel ter posnetek kot dokaz posredoval Zagovorniku načela enakosti, skupaj z drugo pisno dokumentacijo.

Pravica do varstva pred diskriminacijo pomembnejša od zasebnosti

Gimnazija je v postopku skušala ovreči njegove trditve, med drugim s pojasnilom, da posnetka ne bi smeli upoštevati, ker naj bi bil nezakonito pridobljen. Strokovna oseba, ki je vodila postopek, se s tem ni strinjala. Po pravni presoji in ob upoštevanju sodne prakse je ocenila, da ima v danem primeru pravica kandidata do zaščite pred diskriminacijo večjo težo kot pravica ravnatelja do zasebnosti.

Na podlagi vseh zbranih informacij je Zagovornik načela enakosti potrdil, da je šola sprva nameravala skleniti pogodbo o zaposlitvi, a se je od tega odmaknila potem, ko je izvedela za kandidatovo spolno usmerjenost. Takšno ravnanje predstavlja diskriminacijo na področju zaposlovanja in dela, kar je po zakonodaji strogo prepovedano.

Poudarila je, da se je pogovor nanašal na zaposlitveni postopek in da je ravnatelj nastopal kot predstavnik delodajalca, ne kot zasebna oseba. Ker vsebina pogovora ni bila niti zasebna niti intimne narave, je bil posnetek sprejet kot legitimen dokaz.