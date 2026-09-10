Ojoj, takšnega Portoroža ne vidimo pogosto: zalilo ceste, za večji del države velja opozorilo oranžne stopnje (VIDEO)

Po več dneh bolj poletnega vremena je Slovenijo zajela izrazita sprememba. Nad Genovskim zalivom je nastal ciklon, ki se širi nad Jadran. Hladna fronta se pomika proti Balkanu. V višinah k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka zelo vlažen in nestabilen zrak. Danes bo po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Najobilnejše padavine so pričakovane v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, vremensko dogajanje pa je posebej izrazito na Primorskem.

Na Obali se je deževje že pokazalo tudi v razmerah na cestah. V Portorožu se je voda začela nabirati na cestišču, posnetke dogajanja je objavil Radio Capris. Iz videoposnetka je razvidno, da je zaradi večje količine vode vožnja ponekod otežena.

Arso opozarja na dolgotrajne nalive

Po opozorilu Arsa bodo danes nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra.

Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki, možne so tudi poplave meteorne vode. Na območju jugozahodne Slovenije so ob nevihtah lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji danes pričakujemo okoli 100 mm padavin, krajevno ob dolgotrajnejših nalivih tudi precej več. Za večji del države velja opozorilo oranžne stopnje.

V Zgornjem Posočju se pojavljajo nevihte z močnimi nalivi. Od 6.30 do 7.00 je Breginju padlo 23 mm padavin, v Bovcu 20 mm. Močnejša nevihta se bo v naslednje pol ure pomaknila nad Kras in Goriško. Pričakujemo močnejše nalive.

V četrtek bo obremenitev zaradi vremena povečana. Kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, manjšimi motnjami spanja in utrujenostjo. V petek bo obremenitev postopno popustila.

Tudi Aladin napoveduje obilne padavine

Na nevarnost obilnih in dolgotrajnih nalivov opozarja tudi vremenski model Aladin. Kot je na družbenem omrežju Facebook objavilo Neurje.si, najnovejši izračun do petka zjutraj na zahodu in delu osrednje Slovenije predvideva večinoma od 70 do 100 milimetrov padavin, krajevno pa tudi okoli 120 milimetrov ali več.

Aladin sicer kaže nekoliko manj padavin kot model ICON, vendar oba opozarjata na možnost močnih in ponavljajočih se nalivov. Največ pozornosti bo potrebne na Primorskem, Notranjskem ter v zahodnem in delu osrednje Slovenije, kjer so možni hitro naraščanje hudournikov, zastajanje vode in lokalno razlivanje vodotokov. Natančna razporeditev največjih količin padavin ostaja še negotova.

Občutno hladneje

Današnji dan bo po napovedi Arsa občutno hladnejši. Temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija, na Primorskem do 24 stopinj. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.

Jutri bo še pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu lahko zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo postopoma trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja.

Konec tedna izboljšanje

V soboto se bo vreme izboljšalo. Po napovedi Arsa bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom.