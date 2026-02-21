Olga in Janez na poroko z avtobusom, grmenje je preglasilo muzikante (FOTO)

Na praznik ljubezni sta pred 60 leti prvič stopila pred oltar Olga in Janez Druzovič. Pred dnevi sta se zakonca v spremstvu domačih, sorodnikov in prijateljev v farni cerkvi sv. Andraža v Drbetincih znova zaobljubila: civilni obred je opravila županja občine Sv. Andraž Darja Vudler, za cerkveni del pa je poskrbel farni župnik Mirko Kraševec. Kot je poudaril, sta lahko Druzovičeva s svojim dolgoletnim zakonom zgled mladim, ki si danes ustvarjajo družino. Posebej je pohvalil Janeza, ki je že več kot 60 let ključar, slavje pa je s petjem in orglami popestril cerkveni pevski zbor.

Na Andraževem žegnanju

Olga se je rodila leta 1943 v znani družini Toplak v Mostju pri Juršincih. Eden od njenih bratov je dr. Ludvik Toplak, pravnik in diplomat, drugi pa Simon Toplak, trsničar v Juršincih. Osnovno šolo je obiskovala v Juršincih, pozneje pa se je šolala na Vrtnarski šoli v Medlogu pri Celju. Janez se je rodil leta 1939 na kmetiji v Drbetincih. Po končani osnovni šoli je obiskoval Kmetijsko šolo v Svečini, a za nadaljnje šolanje ni imel možnosti, kajti v družini s šestimi otroki je bil edini moški, ki so mu starši namenili kmetijo. Kje in kako sta se spoznala z Olgo? Nevesta je prišla na Andraževo žegnanje in iskrica je preskočila pri stojnici lectarja, ki je prodajal tudi lectova srca. Zaupala sta, da so se k poroki pred 60 leti peljali z avtobusom, povabili pa so le toliko svatov, okoli 50, kolikor je bilo prostora v domači hiši. Ohcet je trajala tri dni, spominjata pa se, da jih je takrat presenetila tudi strašna nevihta z grmenjem, ki je preglasilo igranje muzikantov.

Znova sta se zaobljubila na cerkvenem in civilnem obredu.

Po poroki sta se preselila na njegovo domačijo v Drbetince, kjer se je Olga posvetila delu na kmetiji, skrbí za otroke in gospodinjstvu. V zakonu so se jima rodili trije sinovi Ivan, Marjan in Simon ter hči Ksenija, ki so ju obdarili s tremi vnukinjami in petimi vnuki. Kmetijo danes uspešno vodita sin Simon in njegova žena Nina. Kot sta povedala zakonca, sta srečna, da so kmetijo uspešno ohranili, zdaj obdelujejo 50 hektarjev zemlje. Janez je bil tudi družbeno aktiven, zlasti v krajevni skupnosti in kmetijski zadrugi. In kaj ju je v zakonu peljalo skozi 60 let? Oba sta povedala, da so bili to ljubezen, zaupanje, delo in otroci, ki so jima prinašali veselje v hišo. Naj omenimo, da v njuno hišo danes prihajajo številni časopisi, tudi Slovenske novice. Zdaj imata več časa, da se posvečata branju, rada pa še kaj postorita na domačiji. Po končanih obredih v cerkvi se je množica slavljencev in svatov preselila v Gostišče pri Antonu v Cerkvenjaku, kjer je bilo veselo in razigrano še dolgo v noč.

Druzovičeva sta s svojim dolgoletnim zakonom zgled mladim. FOTO: Ludvik Kramberger

Rodili so se jima trije sinovi in hči. FOTO: Ludvik Kramberger