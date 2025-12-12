Olga in Štefan sta si dom postavila na grajskem hribu (FOTO)

Pred dnevi smo obiskali diamantna zakonca Godina, Olgo in Štefana, ki že več deset let domujeta v hiši na Grajski cesti, nedaleč od mogočnega gradu v Gornji Radgoni. Njun dom je skrbno urejen in sije od čistoče, tako da bi bil pravi greh vstopiti, ne da bi si sezuli čevlje.

2 sinova sta se jima rodila.

Oba prihajata s podeželja, iz Dolnje Bistrice v Prekmurju, ljubezen pa ju je pripeljala v Gornjo Radgono. Olga se je rodila leta 1943, Štefan leto prej. Prve štiri razrede osnovne šole sta obiskovala v Dolnji Bistrici, Olga je nadaljevala v Gornji Bistrici, Štefan na nižji gimnaziji v Črenšovcih. Ona se je po končani osnovni šoli zaposlila v tovarni parketa v Straži pri Novem mestu. Po dveh letih dela se je vpisala v gostinsko šolo v Ljutomeru, ko so to zaprli, je nadaljevala šolanje na gostinski šoli v Radencih in se izučila za kuharico. Zaposlila se je v hotelu v Bohinju, nato v Hotelu Ilirija v Ljubljani, kjer je postala vodja kuhinje. Šolanje v gostinskem poklicu je nadaljevala v večerni hotelski šoli v Ljubljani, nato pa na višji hotelski šoli v Opatiji. Da bi bila bliže rodnemu Prekmurju, se je zaposlila v gostinski šoli v Radencih kot strokovna učiteljica kuharstva, kjer je bila zaposlena 26 let, vse do upokojitve. Svoje znanje je delila na številnih kuharskih tečajih, ki so jih organizirala društva kmečkih žena in deklet ter turistična društva.

Zidala sama

Štefan se je izšolal v kovinarskem poklicu. Želel si je obiskovati vojaško šolo, a ga je zdravniška komisija izločila. Vpisal se je v Industrijsko kovinarko šolo Koper, kjer se je izobraževal za orodjarja. Ker je bil štipendist Tovarne motorjev Tomos, je v tovarni delal dve leti, sledilo je služenje vojaščine v Knjaževcu v Srbiji. Po vrnitvi iz vojske mu je zbolela mati, zato se je vrnil domov. Leta 1964 se je zaposlil kot orodjar v tedanjem podjetju Elrad v Gornji Radgoni, ob tem pa je obiskoval Kovinarsko delovodsko šolo v Murski Soboti. Po stečaju Elrada se je zaposlil v tovarni Var, naslednici Elrada, kjer se je upokojil kot konstrukter orodij.

Najbolje se počutita na sprehodih in v svojem prijetnem domu.

Olga in Štefan sta se udeležila tudi nedavnega srečanja jubilantov v radgonski cerkvi.

Na srečanju jubilantov sta bila med tremi najstarejšimi pari – diamantnimi zakonci.

Štefan in Olga, ki sta se poročila leta 1965, sta si na Grajskem hribu v Gornji Radgoni postavila dom. Ni bilo lahko, kajti težko je bilo dobiti gradbeni material, še težje pa denar. Hišo, ki sta jo začela graditi leta 1967, sta ustvarila sama, le pri težjih delih so jima pomagali prijatelji. Njuno družinsko življenje je obogatilo rojstvo sinov Andreja in Robija, zdaj ju razveseljujejo še vnuki Eva, Helena, David in Leia. Raztreseni so po svetu, zato sta še toliko bolj vesela, ko ju obiščejo.

Olga in Štefan sta bila vedno tudi družbeno dejavna. Dolga leta sta bila planinca, trikrat sta bila na Triglavu. Štefan se je posvečal tudi gasilstvu. Vse od ustanovitve je bil član Industrijskega gasilskega društva Elrad, nato pa se je vključil v PGD Gornja Radgona, kjer je zdaj veteran. Kot član Turističnega društva Gornja Radgona je uredil stopnice na grad in zasadil lipe ob peš poti. Prav Štefan je v prvih letih skrbel zanje in jih zalival. Da bosta zakonca Godina proslavila še kakšno obletnico, ne dvomi nihče, saj sta čila in zdrava, k čemur nedvomno pripomorejo vsakodnevni sprehodi ob Muri in na grajski breg.