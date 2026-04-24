Olimpija zavita v žalost: umrl Miro Gavez

Ljubljana žaluje. V 80. letu starosti se je poslovil Miro Gavez, nekdanji direktor NK Olimpija, ki je v prelomnih in negotovih časih prevzel odgovornost za klub ter ga poskušal obdržati nad gladino. Gavez ni bil nogometaš, a je bil klubu bližje, kot bi si kdo mislil. Po koncu dolgoletne kariere v podjetju Tehnounion je leta 2000 stopil v ospredje Olimpije, prav v obdobju, ko so se nad Bežigradom zgrinjali temni oblaki. Klub je bil finančno načet, razmere so bile vse prej kot stabilne, prihodnost negotova. Prav takrat je prevzel vlogo direktorja. Tisti, ki so bili del zgodbe, se ga spominjajo kot človeka dejanj. Ni ostal le pri funkciji, temveč je pomagal tudi pri finančnem krpanju kluba, ki je že kazal znake razkroja. Njegova vloga je bila večplastna, pogosto tudi nevidna, a za obstoj Olimpije v tistem času ključna.

Novica o njegovi smrti je presenetila številne, povezane z ljubljanskim klubom. Predsednik društva veteranov Olimpije Janez Zupančič je zapisal, da je Gavez še pred kratkim sodeloval na slovesu od pokojnega Miloša Šoškiča, s katerim sta dolga leta sodelovala. »Presenečenje za vse nas povezanih z Olimpijo je to, da je pokojni Miro prisoten pred kratkim na slovesu od pokojnega Miloša Šoškiča, s katerim sta tudi dolga leta sodelovala,« je poudaril.

Gavez je umrl na svojem domu v Šmarju-Sapu. Njegov odhod pomeni slovo od človeka, ki je bil ob Olimpiji tudi takrat, ko je bilo najtežje. V času, ko so mnogi obračali hrbet, je sam stopil bližje. Za njim ostaja zgodba o zvestobi klubu in obdobju, ki ga v Ljubljani ne bodo hitro pozabili.