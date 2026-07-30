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Oljkarje čaka grenka jesen: vzrok ni bolezen, temveč izjemno neugodne vremenske razmere

Že sredi poletja je jasno, da bo pridelek oljk precej manjši od pričakovanj.
V prihodnje bodo najpomembnejše sorte odporne proti dolgotrajni suši in visokim temperaturam. FOTOGRAFIJE: Janez Mužič

V prihodnje bodo najpomembnejše sorte odporne proti dolgotrajni suši in visokim temperaturam. FOTOGRAFIJE: Janez Mužič

Čeprav je do obiranja še nekaj mesecev, je vse bolj jasno, da bo letošnja letina občutno slabša od lanske.

Čeprav je do obiranja še nekaj mesecev, je vse bolj jasno, da bo letošnja letina občutno slabša od lanske.

Letos bo oljčnega olja precej manj kot lani.

Letos bo oljčnega olja precej manj kot lani.

Glede na napovedi vremena do sredine avgusta pričakuje slabšo letino tudi vrhunski istrski oljkar Miran Adamič.

Glede na napovedi vremena do sredine avgusta pričakuje slabšo letino tudi vrhunski istrski oljkar Miran Adamič.

V prihodnje bodo najpomembnejše sorte odporne proti dolgotrajni suši in visokim temperaturam. FOTOGRAFIJE: Janez Mužič
Čeprav je do obiranja še nekaj mesecev, je vse bolj jasno, da bo letošnja letina občutno slabša od lanske.
Letos bo oljčnega olja precej manj kot lani.
Glede na napovedi vremena do sredine avgusta pričakuje slabšo letino tudi vrhunski istrski oljkar Miran Adamič.
Janez Mužič
 30. 7. 2026 | 09:45
4:48
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Dolgotrajna vročina in pomanjkanje padavin sta letos že sredi poletja močno prizadela slovenske oljčnike. V številnih nasadih oljke množično odmetavajo plodove, ponekod se ti gubajo, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na poškodovana in nerazvita semena.

Namesto da bi oljke v tem delu poletja mirno razvijale plodove, številni oljkarji spremljajo prizore, ki jih ne vidijo pogosto. Pod drevesi je vse več odpadlih oljk, na vejah pa ostajajo manjši in pogosto nagubani plodovi. Vzrok ni bolezen, temveč izjemno neugodne vremenske razmere, ki so drevesa prizadele ravno v najbolj občutljivem obdobju njihovega razvoja.

950 ton oljčnega olja so lani pridelali.

Na Inštitutu za oljkarstvo pojasnjujejo, da so visoke temperature v juniju sovpadle z razvojem semena in olesenitvijo koščice. Takrat oljka potrebuje dovolj vode, da lahko razvija plodove. Ker padavin skorajda ni bilo, so bila drevesa izpostavljena izrazitemu vodnemu stresu. Posledica je bila množično odpadanje plodov, saj rastlina v ekstremnih razmerah ohrani le tiste, ki jih lahko oskrbuje z vodo in hranili.

Letos bo oljčnega olja precej manj kot lani.
Letos bo oljčnega olja precej manj kot lani.

Predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik poudarja, da so letošnje razmere posebne predvsem zaradi časa, ko je nastopila suša. V preteklih letih se je izrazit vodni stres praviloma pojavil pozneje v poletju, letos pa je sovpadel z eno najpomembnejših razvojnih faz oljke. Prav zato so posledice veliko hujše, kot bi bile ob enakih temperaturah nekaj tednov pozneje.

Marmorirana smrdljivka

Razmere potrjujejo tudi pridelovalci. Pravijo, da plodovi odpadajo pri skoraj vseh sortah, najbolj pa pri tistih, ki so cvetele zgodaj. Ob tem opozarjajo, da nov vročinski val razmer ne bo izboljšal, temveč bo drevesa še dodatno obremenil.

Kjer oljčnike namakajo, so drevesa opazno bolj vitalna in izgubljajo manj plodov, vendar je namakanje velik finančni zalogaj. Poleg visokih stroškov je težava tudi izvedba, saj številni oljčniki ležijo na terasastih in težko dostopnih legah, kjer namakalnih sistemov ni mogoče preprosto urediti. Mnogi oljkarji zato ostajajo povsem odvisni od padavin.

Pridelovalci potrjujejo, da plodovi odpadajo pri skoraj vseh sortah, najbolj pa pri tistih, ki so cvetele zgodaj.

Vse bolj pomembna postaja tudi lega oljčnika; oljkarji opažajo, da severne lege precej bolje prenašajo vročino in dolgotrajno sušo kot južne, kjer sonce drevesa obremenjuje ves dan. Zato bo treba pri novih zasaditvah poleg izbire sort vse več pozornosti nameniti tudi lokaciji nasadov.

Suša pa ni edina nevarnost. Vremenski stres oslabi obrambne sposobnosti dreves in poveča možnost razvoja različnih bolezni. Na Inštitutu za oljkarstvo opozarjajo, da lahko oslabljene oljke hitreje podležejo latentnim glivičnim okužbam, ki so sicer lahko dolgo prisotne brez vidnih znakov. Na posameznih območjih letos zaznavajo tudi poškodbe zaradi marmorirane smrdljivke. Ta invazivni škodljivec s sesanjem poškoduje plodove in razvijajoča se semena, kar še dodatno zmanjšuje pridelek in kakovost oljk.

V iskanju novih sort

Letošnje težave po ocenah stroke niso osamljen pojav, temveč posledica vse izrazitejših podnebnih sprememb. Podobno množično odpadanje plodov so zaznali že leta 2021, ko so ga povezovali z neugodnimi temperaturami med cvetenjem, pomanjkanjem vode in motnjami pri oplodnji. Danes postaja jasno, da bodo vročinski valovi in dolgotrajne suše vse pogosteje odločali o uspešnosti oljkarske sezone.

Strokovnjaki zato poudarjajo, da se bo moralo oljkarstvo prilagoditi novim razmeram. Med najpomembnejšimi ukrepi navajajo pravočasno namakanje, zastiranje tal za zadrževanje vlage, povečanje vsebnosti organske snovi v tleh ter redno spremljanje vodnega stanja dreves. Vse pomembnejša bo tudi izbira novih sort, ki bodo bolje prenašale dolgotrajno sušo in visoke temperature.

Čeprav je do obiranja še nekaj mesecev, je vse bolj jasno, da bo letošnja letina občutno slabša od lanske.
Čeprav je do obiranja še nekaj mesecev, je vse bolj jasno, da bo letošnja letina občutno slabša od lanske.
Glede na napovedi vremena do sredine avgusta pričakuje slabšo letino tudi vrhunski istrski oljkar Miran Adamič.
Glede na napovedi vremena do sredine avgusta pričakuje slabšo letino tudi vrhunski istrski oljkar Miran Adamič.

»Če smo v preteklosti največ pozornosti namenjali odpornosti proti zimskemu mrazu in pozebi, bodo v prihodnje odločilne lastnosti, povezane z odpornostjo proti suši in vročinskim valovom,« opozarja Podgornikova.

Po zadnjih uradnih podatkih je v Sloveniji registriranih 3561 kmetijskih gospodarstev z oljčniki, skupaj pa oljke rastejo na približno 2626 hektarjih površin. Lani so pridelovalci pobrali okoli 4650 ton oliv in pridelali nekaj več kot 950 ton oljčnega olja. 

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