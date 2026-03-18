Omejitve pri točenju goriva v Sloveniji: na nekaterih servisih le do 30 litrov

Nekateri ponudniki goriva v Sloveniji so zaradi povečanega povpraševanja uvedli omejitve pri točenju, poroča 24ur. Na bencinskih servisih družbe MOL lahko posamezniki po novem natočijo največ 30 litrov goriva na enkrat, medtem ko je Shell omejitev postavil pri 100 litrih na točenje.

Petrol poziva k odgovorni komunikaciji za ohranjanje stabilne oskrbe z gorivi Vsi deležniki morajo z odgovorno in umirjeno komunikacijo prispevati k stabilnosti oskrbe z gorivi in preprečevanju nepotrebnih motenj na trgu, so danes pozvali v Petrolu. Nepremišljena komunikacija, ki lahko spodbuja nesorazmerno povečan odjem goriv, povzroča dodatne pritiske na bencinske servise in lahko vpliva na stabilnost oskrbe, so sporočili. Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna, dobavni viri so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo, so navedli v Petrolu. Trenutni izzivi so predvsem posledica izrazito povečanega povpraševanja in s tem povezanih logističnih obremenitev pri dostavi goriva do bencinskih servisov, so pojasnili.

Na MOL-u pojasnjujejo, da so se za ukrep odločili zaradi zaostrenih razmer na trgu in povečanega povpraševanja: »Razmere na globalnem naftnem trgu ostajajo izjemno zahtevne in nepredvidljive, na domači trg pa močno vplivata povečan bencinski turizem in ekstremno točenje na zalogo.« Dodajajo, da želijo z omejitvijo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh strank ter preprečiti morebitno pomanjkanje goriva. Podoben ukrep so uvedli tudi na bencinskih servisih Shell. Sprva je bila omejitev postavljena pri 200 litrih na točenje, kasneje pa so jo znižali na 100 litrov. Dodatno naj bi omejili tudi število točenj na posameznika, in sicer na največ dvakrat dnevno, čeprav takšno pravilo v praksi težko nadzorujejo. Na posameznih servisih so omejitve jasno označene, točenje pa se samodejno ustavi ob doseženi količini.

Beležijo povečan prihod tujih voznikov

Na drugi strani v družbi Petrol za zdaj ne uvajajo omejitev. Kot so sporočili, točenje goriva na njihovih servisih poteka nemoteno. O razmerah je spregovoril tudi minister za finance Klemen Boštjančič, ki je poudaril, da omejevanje nakupa goriva zgolj za tuje državljane ni mogoče.

»Ne moremo omejiti samo ene skupine, ampak bi morali to storiti za vse državljane, takšna so osnovna evropska pravila,« je dejal. Ob tem je pojasnil, da so inšpektorji Finančne uprave RS (FURS) že aktivni, zlasti na območjih ob meji z Italijo in Avstrijo, kjer beležijo povečan prihod tujih voznikov. Med drugim so sosednje države tudi opozorili, naj poostrijo nadzor nad vnosom goriva iz Slovenije. Po navedbah ministra za zdaj opažajo, da tujci gorivo večinoma točijo v rezervoarje vozil, nadzor pa bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Dodal je še, da se je v trenutnih razmerah model regulacije cen naftnih derivatov v Sloveniji izkazal kot ustrezen.