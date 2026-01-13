Onesnažen zrak v delu Slovenije: NIJZ svetuje, da zaprete okna in omejite prezračevanje

Agencija RS za okolje je za danes in naslednje dni napovedala presežne dnevne mejne vrednosti delcev PM10 v nižinskem delu severovzhodne Slovenije, sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prehodno izboljšanje kakovosti zraka pričakujejo šele ob koncu tedna, opozarjajo. Na NIJZ priporočajo, da prebivalci prilagodijo aktivnosti na prostem glede na trenutne vrednosti in se izogibajo intenzivnim telesnim aktivnostim. Svetujejo predvsem, da omejijo daljše zadrževanje na prostem, zlasti pri otrocih, starejših in kroničnih bolnikih.

Svetujejo, da v zaprtih prostorih zmanjšajo vnos zunanjega zraka, na primer z zaprtimi okni in z zmanjšanim prezračevanjem. Bivalne prostore naj prezračujejo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja.

Priporočajo, da prebivalci upoštevajo navodila in spremljajo kakovost zraka, saj lahko s preprostimi ukrepi pomembno zmanjšajo izpostavljenost delcem PM10 in zaščitijo zdravje vseh prebivalcev.

Na povezavi sta.si/qjXO6s lahko redno spremljajo urne vrednosti PM10, na povezavi sta.si/qTJjQs p0a pa indeks kakovosti zraka, še sporočajo iz NIJZ.

Visoke koncentracije so posledica povečanih izpustov iz malih kurišč, hkrati pa neugodne vremenske razmere onemogočajo razredčevanje izpustov, zato se onesnažen zrak zadržuje pri tleh, so dodali.